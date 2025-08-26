W piątek (29 sierpnia) o godz. 19 białostoczanie będą mogli uczestniczyć w koncercie z okazji 135-lecia Wodociągów Białostockich. Na scenie wystąpią legendy polskiej sceny muzycznej – Zenek Martyniuk oraz Maryla Rodowicz. Organizatorzy zapowiadają znane i lubiane przeboje, które rozgrzeją publiczność na Rynku Kościuszki. Z kolei w sobotę (30 sierpnia) od godz. 18.00 swoje koncerty zaprezentują kolejne gwiazdy. Tego dnia na białostockiej scenie pojawią się: Ania Karolska, Szeptucha, Jary Oddział Zamknięty oraz Roxie Węgiel. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

– To świetna okazja, aby w dobrych rytmach zakończyć wakacje i dobrze rozpocząć nowy rok szkolny. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich, abyśmy w Białymstoku wspólnie pożegnali wakacje – powiedział prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

Oprócz koncertów, na Rynku Kościuszki dostępne będzie także „Niebieskie Miasteczko”, przygotowane przez Wodociągi Białostockie. To specjalna strefa edukacyjno-rozrywkowa dla całych rodzin. W piątek (29 sierpnia) Miasteczko będzie czynne w godz. 12.00–17.00. Na uczestników czekają m.in. laboratorium małego odkrywcy, strefa zabaw z animatorem, gry planszowe, strefa chill i relaksu z leżakami oraz przestrzeń plastyczna.

W sobotę (30 sierpnia) atrakcje będą dostępne w nieco skromniejszej formie, ale nadal będzie można odwiedzić namioty informacyjne, spróbować wody z saturatora i zagrać w grę planszową XXL.

