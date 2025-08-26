Zenek Martyniuk na zakończenie wakacji. Rynek Kościuszki w Białymstoku będzie pękał w szwach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-08-26 12:14

Ostatni weekend sierpnia w Białymstoku zapowiada się wyjątkowo muzycznie. Na Rynku Kościuszki odbędzie się dwudniowe wydarzenie „Białystok pełen muzyki”, które ma być atrakcyjnym zakończeniem wakacji i jednocześnie okazją do wspólnej zabawy dla mieszkańców miasta i regionu.

Zenek Martyniuk

i

Autor: AKPA

W piątek (29 sierpnia) o godz. 19 białostoczanie będą mogli uczestniczyć w koncercie z okazji 135-lecia Wodociągów Białostockich. Na scenie wystąpią legendy polskiej sceny muzycznej – Zenek Martyniuk oraz Maryla Rodowicz. Organizatorzy zapowiadają znane i lubiane przeboje, które rozgrzeją publiczność na Rynku Kościuszki. Z kolei w sobotę (30 sierpnia) od godz. 18.00 swoje koncerty zaprezentują kolejne gwiazdy. Tego dnia na białostockiej scenie pojawią się: Ania Karolska, Szeptucha, Jary Oddział Zamknięty oraz Roxie Węgiel. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

To świetna okazja, aby w dobrych rytmach zakończyć wakacje i dobrze rozpocząć nowy rok szkolny. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich, abyśmy w Białymstoku wspólnie pożegnali wakacje – powiedział prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

Czytaj też: Kładziesz klucze na stole? Lepiej tego nie rób! Oto przesądy, o których mogłeś nie wiedzieć

Oprócz koncertów, na Rynku Kościuszki dostępne będzie także „Niebieskie Miasteczko”, przygotowane przez Wodociągi Białostockie. To specjalna strefa edukacyjno-rozrywkowa dla całych rodzin. W piątek (29 sierpnia) Miasteczko będzie czynne w godz. 12.00–17.00. Na uczestników czekają m.in. laboratorium małego odkrywcy, strefa zabaw z animatorem, gry planszowe, strefa chill i relaksu z leżakami oraz przestrzeń plastyczna.

Zobacz też: Znak zodiaku, który przynosi szczęście w życiu. Nie ma lepszego. Sukces w miłości i powodzenie w pracy

W sobotę (30 sierpnia) atrakcje będą dostępne w nieco skromniejszej formie, ale nadal będzie można odwiedzić namioty informacyjne, spróbować wody z saturatora i zagrać w grę planszową XXL.

Zenek Martyniuk wyjawił, ile płaci za fryzjera. Astronomiczna kwota?
Sonda
Disco polo na weselu. Tak czy nie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZENON MARTYNIUK
BIAŁYSTOK