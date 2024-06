Znowu tragedia na drodze! Kolejny motocyklista nie żyje. 34-latek zginął na miejscu

Proboszcz zginął na motocyklu. Tragiczny wypadek. "To był bardzo dobry ksiądz"

W piątek (28.06) około godziny 7 doszło do tragicznego wypadku na trasie Białystok - Zabłudów. 34-letni mężczyzna jechał motocyklem od strony Białegostoku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na Szosie Zabłudowskiej motocyklista rozpoczął wyprzedzanie opla, którym kierowała 25-letnia kobieta. - Kierująca oplem rozpoczęła manewr skrętu w lewo w wyniku czego doszło do zderzenia z motocyklista, który wykonywał manewr wyprzedzania. Kierująca Oplem została zabrana do szpitala, motocyklista pomimo przeprowadzonej reanimacji zmarł - przekazała nam asp. szt. Barbara Maciejewska-Ksepka.

Niestety to już kolejny w ostatnim czasie tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty. W czwartek (27.08) doszło do śmiertelnego wypadku, w którym zginął 61-letni motocyklista. Ofiarą tego wypadku jest wieloletni proboszcz parafii w Kuźnicy. Policjanci nieustannie apelują do kierowców o rozwagę na drogach.

