Żółty znak drogowy na polskiej drodze. Co oznacza? Kogo dotyczy?

2025-09-03

Na polskich drogach pojawia się coraz więcej żółtych znaków z czarnymi symbolami — niektóre przedstawiają nawet czołg. Choć mogą wzbudzać niepokój wśród kierowców, w rzeczywistości nie mają związku z ruchem cywilnym. To specjalne oznaczenia wojskowe, zgodne ze standardami NATO. Wyjaśniamy, co oznaczają te znaki i w jakich sytuacjach można je spotkać.

Żółte znaki drogowe w Polsce. Jest ich coraz więcej. Co oznaczają? Dla kierowców to ważna informacja

Autor: Wygenerowane przez AI Znak W-1 - klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym

Żółte znaki na polskich drogach – co oznaczają dla kierowców?

Polska ma obowiązek stosowania wojskowych oznaczeń drogowych zgodnych ze standardami NATO. Charakterystyczne żółte znaki pojawiają się przede wszystkim przy obiektach mostowych i innych newralgicznych elementach infrastruktury. Pełną bardzo ważną funkcję. Żółte znaki informują kierowców pojazdów wojskowych o tym, czy mogą bezpiecznie przejechać np. przez most. Znaki te nie mają znaczenia dla cywilnych kierowców – nie nakładają żadnych obowiązków ani ograniczeń w ruchu drogowym, ale informują - co ważne - że w okolicy mogą poruszać się pojazdy wojskowe.

Jak wyglądają wojskowe znaki drogowe?

Wojskowe znaki drogowe są łatwe do rozpoznania. To żółte tablice z czarnymi piktogramami. Dzielą się na dwie podstawowe grupy:

Znaki okrągłe (W-1 do W-5) – stosowane do oznaczania klasy obciążenia mostu. Informują, czy pojazd wojskowy nie przeciąży obiektu.

Znaki prostokątne (W-6 i W-7) – wskazują wymiary skrajni obiektu (wysokość, szerokość), czyli to, czy dany pojazd zmieści się np. na moście czy w tunelu.

Kierowca cywilny widząc taką tablicę powinien mieć świadomość, że może spotkać na trasie pojazd wojskowy.

Gdzie i kiedy można spotkać żółte znaki wojskowe?

Oznaczenia te mogą być ustawiane np. w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub na stałe np. w pobliżu poligonów. Większą ilość wojskowych znaków drogowych możemy zauważyć we wrześniu 2025, kiedy w naszym kraju odbwają się manewry wojskowe "Żelazny Obrońca-25". W związu z tym przy drogach pojawiają się żółte znaki wojskowej klasy obciążenia mostów czy wiaduktów. Warto pamiętać – dotyczą one wyłącznie kierowców wojskowych pojazdów.

Żółte znaki drogowe z czarnymi symbolami to wojskowe oznaczenia drogowe, które nie mają znaczenia dla kierowców cywilnych. Informują one wyłącznie o możliwościach przejazdu pojazdów wojskowych przez mosty czy tunele. Jeśli więc zauważysz taki znak na trasie – nie ma powodów do obaw. To sygnał, że w okolicy mogą znajdować się kolumny wojskowe, szczególnie podczas większych ćwiczeń.

