Żubrzątka z Białowieży czekają na imiona. Ruszył wyjątkowy konkurs

Adam Kardasz
Jacek Chlewicki
2025-11-17 9:11

W Białowieskim Parku Narodowym przyszły na świat dwa młode żubry, ale wciąż czekają na swoje imiona. Placówka ogłosiła konkurs dla internautów — każdy może zaproponować nazwę zaczynającą się od „PO–”. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 19 listopada.

Autor: zdjęcia ilustracyjne/ Pixabay.com

W Białowieskim Parku Narodowym przyszły na świat dwa urocze żubrzęta — jedno 4 czerwca, drugie 28 sierpnia. Minęły już miesiące, a maluchy nadal… bez imion! Pracownicy parku ogłosili więc alarm do wszystkich miłośników natury: pomóżcie je nazwać!

BPN ruszył z konkursem, w którym każdy może zaproponować własne imię dla małych królewskich byków Puszczy. Zasada jest jedna: zgodnie z tradycją wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter „PO–”, tak jak pierwsze litery nazwy naszego kraju. Czas nagli — propozycje można wysyłać tylko do 19 listopada przez formularz internetowy. Autorzy najlepszych imion zostaną oficjalnymi „rodzicami chrzestnymi”, a trzy dodatkowe osoby zgarną parkowe upominki. To może być „PO-Mruk”, „PO-Szlachcic” albo „PO-Lesio”? Kreatywność mile widziana — żubry czekają!

Zgłoszenia można wysyłać za pośrednictwem tej strony: Wybór imion żeńskich dla młodych żubrząt

Jak informuje Białowieski Park Narodowy, żubry rodzą się głównie w okresie maj-lipiec. - Ciąża u żubrzycy trwa niespełna 9 miesięcy. Na czas porodu żubrzyca zwykle odłącza się od grupy, czasem w towarzystwie innej krowy, i szuka ustronnego miejsca. Po porodzie trwającym 1-2 godziny na świat przychodzi tylko jedno cielę - czytamy na stronie Białowieskiego Parku Narodowego.

Zagroda Pokazowa Żubrów w Kopnej Górze
Zagroda Pokazowa Żubrów w Kopnej Górze. Unikalne miejsce na mapie Podlasia
13 zdjęć
ŻUBR