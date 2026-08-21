To nie fake news! Zwierzę przypominające pumę widziane w Podlaskiem. Kolejne zgłoszenie

Początkowe sygnały o dzikim drapieżniku napłynęły z okolic lasu między miejscowościami Bronaki-Olki a Janczewko. Władze gminy Jedwabne od razu zaznaczyły, że komunikat o zagrożeniu potraktowano bardzo poważnie i nie jest to żaden fake news. Samorządowcy przypomnieli również, że drapieżnik taki jak puma potrafi przebyć nawet 20 kilometrów w ciągu doby.

Teraz wpłynęło kolejne niepokojące zgłoszenie. Zgodnie z komunikatem władz samorządowych, w środę 19 sierpnia około godziny 20:00, zwierzę przypominające pumę zaobserwowano blisko wsi Pawełki. O zaistniałej sytuacji natychmiast powiadomiono właściwe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Z uwagi na zdolność drapieżnika do szybkiego przemieszczania się, władze apelują o wzmożoną czujność, szczególnie na terenach zalesionych oraz w pobliżu pól uprawnych. Przedstawiciele gminy stanowczo odradzają samodzielne organizowanie poszukiwań drapieżnika oraz próby tropienia zwierzęcia na własną rękę.

Zwierzę przypominające pumę na Podlasiu. Jak się zachować?

Jeśli natkniesz się na zwierzę przypominające pumę, pod żadnym pozorem nie podchodź bliżej. Zrezygnuj z prób robienia zdjęć czy kręcenia filmów z bliskiej odległości. Kategorycznie unikaj wykonywania nagłych ruchów oraz ucieczki biegiem w panice. Kluczem jest zachowanie opanowania. Postaraj się utrzymać bezpieczną odległość i powolnym krokiem, nie odwracając się plecami, wycofaj się w bezpieczne miejsce.

Kiedy znajdziesz się w bezpiecznej odległości, niezwłocznie zadzwoń pod numer 112. Podaj dyspozytorowi jak najbardziej precyzyjne miejsce spotkania z drapieżnikiem. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Miejskim w Jedwabnem. Władze samorządowe usilnie proszą o powstrzymanie się od spacerów po lasach w obszarach, z których nadeszły zgłoszenia o drapieżniku.