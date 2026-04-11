Wielkanoc prawosławna 2026. Co napisać w życzeniach? Oto nasze propozycje i kartki do wysłania

Życzenia wielkanocne dla prawosławnych

Wielkanoc w Kościele prawosławnym, nazywana Paschą, to czas szczególnej radości i duchowego odrodzenia. Wierni celebrują Zmartwychwstanie Chrystusa, dzieląc się tradycyjnym pozdrowieniem i przekazując sobie życzenia pełne nadziei. To moment, w którym słowa mają wyjątkowe znaczenie – warto więc wybrać takie, które oddają charakter tych świąt.

Chrystus Zmartwychwstał! Niech radość Paschy napełni Twoje serce pokojem, a każdy dzień przynosi nadzieję i siłę do pokonywania trudności.

Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał! Niech światło Zmartwychwstania rozjaśnia Twoją codzienność, a Boże błogosławieństwo towarzyszy Ci przez cały rok.

Chrystus Zmartwychwstał! Spokojnych i radosnych świąt

Niech Pascha przyniesie pokój i nadzieję

Zdrowia, radości i błogosławieństwa na każdy dzień

Radosnej Paschy w gronie najbliższych

Z okazji Świąt Paschy życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzył Cię pokojem serca, wiarą i miłością. Niech Jego obecność daje siłę i nadzieję na przyszłość.

Chrystus Zmartwychwstał! Niech zwycięstwo życia nad śmiercią będzie dla Ciebie źródłem radości i umocnienia w codziennym życiu.

W tym wyjątkowym czasie Paschy życzę Wam spokoju, zdrowia i wzajemnej życzliwości. Niech te święta będą pełne ciepła i wspólnych chwil.

Chrystus Zmartwychwstał! Niech radość Zmartwychwstania wypełni Wasz dom i przyniesie nadzieję na każdy kolejny dzień.

