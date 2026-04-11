Wielkanoc prawosławna 2026. Co napisać w życzeniach? Oto nasze propozycje i kartki do wysłania

Życzenia wielkanocne dla prawosławnych
Wielkanoc w Kościele prawosławnym, nazywana Paschą, to czas szczególnej radości i duchowego odrodzenia. Wierni celebrują Zmartwychwstanie Chrystusa, dzieląc się tradycyjnym pozdrowieniem i przekazując sobie życzenia pełne nadziei. To moment, w którym słowa mają wyjątkowe znaczenie – warto więc wybrać takie, które oddają charakter tych świąt.
Chrystus Zmartwychwstał! Niech radość Paschy napełni Twoje serce pokojem, a każdy dzień przynosi nadzieję i siłę do pokonywania trudności.
Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał! Niech światło Zmartwychwstania rozjaśnia Twoją codzienność, a Boże błogosławieństwo towarzyszy Ci przez cały rok.
Chrystus Zmartwychwstał! Spokojnych i radosnych świąt
Niech Pascha przyniesie pokój i nadzieję
Zdrowia, radości i błogosławieństwa na każdy dzień
Radosnej Paschy w gronie najbliższych
Z okazji Świąt Paschy życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzył Cię pokojem serca, wiarą i miłością. Niech Jego obecność daje siłę i nadzieję na przyszłość.
Chrystus Zmartwychwstał! Niech zwycięstwo życia nad śmiercią będzie dla Ciebie źródłem radości i umocnienia w codziennym życiu.
W tym wyjątkowym czasie Paschy życzę Wam spokoju, zdrowia i wzajemnej życzliwości. Niech te święta będą pełne ciepła i wspólnych chwil.
Chrystus Zmartwychwstał! Niech radość Zmartwychwstania wypełni Wasz dom i przyniesie nadzieję na każdy kolejny dzień.