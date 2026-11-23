Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Komplet? Daj żyć! 5/10 nie będzie złym wynikiem!
2026-11-23 4:03
Gotowi na poniedziałkowy zastrzyk wiedzy? Przed Wami test ogólny! Komplet punktów? To będzie prawdziwy wyczyn, ale nie ma co się martwić. Nawet połowa poprawnych odpowiedzi (5/10) to już sukces! Podejmij wyzwanie i sprawdź, co wiesz!