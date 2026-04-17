13. Targi Książki w Białymstoku rozpoczęte. Na uczestników czekają spotkania z czołowymi pisarzami

Wielkie święto literatury na białostockim stadionie Chorten Arena

około dziewięćdziesięciu wystawców z całego kraju

kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych z twórcami

impreza potrwa od piątku do niedzieli

lokalizacja: obiekt miejski Chorten Arena w stolicy Podlasia

Harmonogram imprezy obejmuje dyskusje z czołowymi polskimi twórcami, takimi jak Andrzej Sapkowski, Magdalena Grzebałkowska, Mikołaj Grynberg czy Jakub Małecki. Organizatorzy przewidzieli również interesujące debaty z zagranicznymi gośćmi, w tym z Borą Chung oraz pochodzącym z Białorusi literatem Maksimem Znakiem.

Najwięcej atrakcji zaplanowano na sobotę, kiedy to odbędzie się wyczekiwana rozmowa z Andrzejem Sapkowskim. Ostatni dzień weekendu zdominuje tematyka spotkań o charakterze międzynarodowym. W trakcie wydarzenia swoją ofertę wydawniczą przybliżą zarówno większe instytucje, jak i mniejsze, niezależne oficyny. Uczestnicy będą mieli doskonałą okazję, aby zdobyć pamiątkowe podpisy i bezpośrednio porozmawiać z ulubionymi twórcami.