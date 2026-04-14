Idealne miejsce na majówkę. W tym uzdrowisku kręcono kultową polską komedię

Supraśl przyciąga turystów. To tu powstał film „U Pana Boga w ogródku”

Wielu turystów uznaje Supraśl za najciekawszy punkt na turystycznej mapie województwa podlaskiego podczas wiosennych wyjazdów. Ta urokliwa miejscowość leży w samym sercu Puszczy Knyszyńskiej w niedalekiej odległości od Białegostoku. Odwiedzający mogą tu liczyć na połączenie bogatej historii z uzdrowiskowym mikroklimatem oraz przepiękną przyrodą. Miasteczko stanowi idealną przestrzeń dla osób pragnących oderwać się od codziennej bieganiny.

Dużą popularność miasteczku przyniosła polska kinematografia, ponieważ to właśnie tutaj ekipa filmowa realizowała znany obraz „U Pana Boga w ogródku”. Dzięki tej produkcji miejscowość zyskała wizerunek oazy spokoju, idealnie oddającej tradycyjny klimat całego regionu. Fani komedii Jacka Bromskiego regularnie przyjeżdżają w te strony, aby przespacerować się uliczkami, które doskonale pamiętają ze szklanego ekranu.

Samo miasteczko oferuje gościom wiele ciekawych form spędzania czasu, które świetnie współgrają z sielską atmosferą tego zakątka Polski. Przyjezdni bardzo chętnie przechadzają się zadbanymi bulwarami ciągnącymi się wzdłuż rzeki, a także zwiedzają imponujący monaster i unikalne Muzeum Ikon. Dodatkowym magnesem przyciągającym kuracjuszy z całego kraju jest nieskazitelnie czyste powietrze oraz oficjalny status uzdrowiska.

Osoby preferujące aktywny wypoczynek również znajdą tu doskonałe warunki do rekreacji na świeżym powietrzu. Sąsiadująca z miasteczkiem Puszcza Knyszyńska przecinana jest wieloma szlakami pieszymi i rowerowymi, natomiast przepływająca rzeka stwarza rewelacyjne warunki dla pasjonatów spływów kajakowych. Ogromną zaletą tego kierunku jest brak uciążliwego tłoku, typowego dla najbardziej obleganych ośrodków turystycznych w kraju.

Dlaczego warto zaplanować majówkę w Supraślu?

Zlokalizowane na Podlasiu miasteczko stanowi doskonały wybór dla podróżników stawiających na relaks bez zbędnego pośpiechu, pragnących jednocześnie zobaczyć wartościowe obiekty historyczne. Wyczuwalny na każdym kroku duch popularnej polskiej komedii obyczajowej dodatkowo potęguje magię i urok tego wyjątkowego uzdrowiska.