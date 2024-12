i Autor: Shutterstock (2) Według nieoficjalnych informacji Onetu 14-osobowa rodzina z Zambrowa, który trafiła do szpitala w Wigilię, nie spożywała marihuany, ale olejek konopny

Dramat w Wigilię

14-osobowa rodzina z Zambrowa w szpitalu. Zaskakujące wieści! Nie zatruli się marihuaną?

Według nieoficjalnych informacji Onetu 14-osobowa rodzina z Zambrowa, który trafiła do szpitala w Wigilię, nie spożywała marihuany, ale olejek konopny. Miała go używać zmarła jakiś czas temu babcia, ale jako lek. Jeden z członków rodziny prawdopodobnie dodał go przez przypadek do jednej z potraw, zakładając, że to przyprawa. Być może dlatego w organizmie poszkodowanych ujawniono THC.