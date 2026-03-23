20-letnia studentka nową Miss Polonia Województwa Podlaskiego

Gala Miss Polonia Województwa Podlaskiego w Łomży

Wyłonienie nowej królowej piękności miało miejsce w sobotę, 21 marca, podczas uroczystej gali w Łomży. Filharmonia Kameralna stała się miejscem zmagań piętnastu kandydatek o prestiżowy tytuł Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Triumfatorką okazała się 20-letnia Gabriela Filipkowska. Podczas wydarzenia finalistki prezentowały swoje wdzięki w zróżnicowanych kreacjach, obejmujących zarówno suknie ślubne, jak i zestawy w stylu casualowym oraz sportowym.

Kim jest Gabriela Filipkowska, nowa Miss Podlasia?

Nowa Miss zgłębia tajniki kosmetologii na studiach, a ponadto jest utytułowaną tancerką z mistrzowską klasą S. Na podium znalazły się również Patrycja Sulewska z Białegostoku, zdobywając szarfę Pierwszej Wicemiss, oraz Oliwia Bogdańska ze Starej Łomży, która została Drugą Wicemiss.

To był jeden z najważniejszych dni w moim życiu… pełen emocji, wzruszeń i chwil, które na zawsze zostaną w moim sercu. Z ogromną wdzięcznością i dumą mogę powiedzieć, że zostałam Miss Polonia Województwa Podlaskiego. To dla mnie coś znacznie więcej niż tytuł. To piękna droga, którą mogłam przejść, spotykając na niej wyjątkowych ludzi i przeżywając momenty, które mnie zmieniły - napisała na Instagramie nowa Miss.