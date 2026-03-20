To imię dominuje w Polsce. Nosi je aż 682 516 mężczyzn

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-03-20 10:09

Imię, które noszą setki tysięcy Polaków, od lat pozostaje niekwestionowanym liderem. Najnowsze dane z rejestru PESEL pokazują jasno – jedno imię zdecydowanie dominuje, a jego przewaga nad kolejnymi jest wyraźna.

To imię dominuje w Polsce. Nosi je aż 682 516 mężczyzn

Autor: Peopleimages/ Shutterstock

Najświeższe dane z rejestru PESEL pokazują, które imiona dominują wśród żyjących mężczyzn w Polsce. Lider zestawienia wyraźnie wyprzedza kolejne pozycje i od lat utrzymuje się w czołówce. Z zestawienia wynika, że najpopularniejszym męskim imieniem w Polsce jest Piotr. Nosi je aż 682 516 mężczyzn.

Piotr najczęściej nadawanym imieniem w Polsce

Imię Piotr zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najczęściej występujących imion męskich. Wyprzedza ono kolejne imiona o kilkadziesiąt tysięcy wystąpień. Na podium znalazły się również:

  • Krzysztof – 631 898 osób
  • Tomasz – 533 217 osób

Tuż za nimi uplasowali się:

  • Andrzej – 513 749
  • Paweł – 502 076
  • Michał – 492 326

Co oznacza imię Piotr?

Imię Piotr ma swoje korzenie w języku greckim – pochodzi od słowa petros, które oznacza „skałę” lub „kamień”. Do języka polskiego trafiło za pośrednictwem łaciny (Petrus) i jest silnie związane z tradycją chrześcijańską. W Biblii imię to nosił św. Piotr – jeden z najważniejszych apostołów, uznawany za pierwszego papieża. Symbolika imienia wiąże się z trwałością, stabilnością i niezłomnością, co przez lata mogło wpływać na jego popularność wśród rodziców.

Klasyczne imiona dominują w zestawieniu

W pierwszej dziesiątce dominują tradycyjne, dobrze znane imiona, które od lat cieszą się popularnością w Polsce. W rankingu znalazły się również:

  • Jan – 462 503
  • Marcin – 447 274
  • Jakub – 433 692
  • Adam – 400 572

To pokazuje, że mimo zmieniających się trendów, Polacy chętnie wybierali klasyczne imiona dla swoich synów.

