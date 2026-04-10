24-latek zmarł w autobusie. Białostoczanie w szoku. Policja apeluje do świadków

W poniedziałek, 30 marca 2026 roku, na pętli autobusowej w Choroszczy koło Białegostoku doszło do tragicznego zdarzenia. W autobusie komunikacji miejskiej linii 103, kursującym na trasie Białystok – Choroszcz, znaleziono młodego mężczyznę, który nie oddychał. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Białymstoku. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, 31 marca 2026 roku wszczęto śledztwo w sprawie nieudzielenia pomocy 24-letniemu mężczyźnie w autobusie. Postępowanie prowadzone jest w kierunku czynów z art. 162 § 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 155 kk, co oznacza, że śledczy badają, czy mogło dojść zarówno do nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia, jak i nieumyślnego spowodowania śmierci.

W piątek 10 kwietnia policja zaapelowała do świadków zdarzenia. Jak poinformował mł. asp. Jakub Żukowski z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, wszystkie osoby, które 30 marca w godzinach od 13:00 do 15:15 podróżowały autobusem linii 103 na trasie Białystok – Choroszcz i mogą mieć informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką Policji.

Na Spotted: Choroszcz można znaleźć relację mężczyzny, która twierdzi, że był świadkiem zdarzenia. Według jego relacji, około godziny 13:00–14:00 w autobusie linii 103 zauważył nieprzytomnego mężczyznę siedzącego z tyłu pojazdu, który opierał się o szybę i nie reagował. Jak podkreśla, część pasażerów próbowała udzielić mu pomocy, jednak autobus kontynuował jazdę aż do Choroszczy, a bardziej zdecydowane działania podjęto dopiero w pobliżu szpitala.