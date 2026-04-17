27-latek ścigany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna w rękach polskich służb

27-latek z Mołdawii wydany Polsce przez Ukrainę

poszukiwany listem gończym i czerwoną notą Interpolu

podejrzany o przemyt co najmniej 124 migrantów

nie przyznał się do zarzutów

Do przekazania podejrzanego doszło 26 marca 2026 roku na przejściu granicznym w Korczowej. Sprawa jest efektem śledztwa prowadzonego przez Placówkę Straży Granicznej w Czeremsze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim. 27-latek był poszukiwany na wniosek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna działał na szeroką skalę. Początkowo przebywał w Polsce, a następnie także w Egipcie, Mołdawii i Ukrainie. W tym czasie miał organizować proceder nielegalnego transportu migrantów.

Jego rola miała polegać m.in. na:

wyszukiwaniu i werbowaniu kierowców,

zlecaniu odbioru cudzoziemców z rejonu granicy polsko-białoruskiej,

koordynowaniu transportu w głąb Europy, w kierunku granicy z Niemcami.

Według ustaleń śledczych, podejrzany sam również brał udział w rekrutacji kierowców.

Śledczy ustalili, że 27-latek mógł zorganizować nielegalne przekroczenie granicy co najmniej 124 osobom. Wśród nich byli obywatele m.in. Iranu, Iraku, Syrii, Afganistanu, Erytrei, Etiopii, Indii, Pakistanu, Czadu i Sudanu.

Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski.

Czytaj też: "Zostaliśmy poświęceni". Granica z Białorusią znowu otwarta. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości liczą na pozytywne zmiany

Nie przyznał się do winy

Po przekazaniu stronie polskiej mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Sąd zdecydował o utrzymaniu i przedłużeniu wobec niego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Decyzja zapadła 16 kwietnia.

Sprawa jest rozwojowa

W toku prowadzonego postępowania zarzuty usłyszało już 18 osób. Straż Graniczna zapowiada kolejne zatrzymania. Od początku 2026 roku Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymał 26 osób podejrzanych o organizowanie lub pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy.

Sonda Czy obawiasz się napływu nielegalnych imigrantów do Polski? Tak. Nie.

Alfabet Millera Migranci

Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę. Archiwalne zdjęcia z 2021 roku: