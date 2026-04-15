Kierowca karetki potrącił 10-latka. "Wysiadłem i podbiegłem, aby udzielić mu pomocy"

Jacek Chlewicki
2026-04-15 11:14

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku stanął 43-letni kierowca karetki pogotowia, który w grudniu 2024 roku potrącił dziecko na oznakowanym przejściu dla pieszych. Mężczyzna przyznał się do winy i przeprosił.

  • potrącenie 10-latka na pasach w Białymstoku
  • kierowca karetki przyznał się do winy
  • dziecko było ciężko ranne, dziś jest zdrowe
  • grozi do 8 lat więzienia
  • sprawa trafiła do mediacji

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku odpowiada 43-letni kierowca karetki, który 12 grudnia 2024 roku potrącił 10-latka na oznakowanym przejściu przy ul. Suchowolca. Mężczyzna jechał na sygnałach, wracając z pilnego wezwania. Prokuratura zarzuca mu brak szczególnej ostrożności i nieprawidłowe omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed pasami. Nagranie z kamery wskazuje, że dziecko weszło na przejście.

– Musieliśmy przewieźć ją jak najszybciej do szpitala, gdzie mogłaby otrzymać wyspecjalizowaną pomoc medyczną. Jechaliśmy od strony Zabłudowa na sygnałach. Kierowcy wzorowo tworzyli korytarz życia. W okolicach stacji benzynowej na przejście wbiegł chłopiec. W ostatniej chwili wyhamowałem i odbiłem w drugą stronę. Uderzyłem chłopca prawą stroną pojazdu – nie znalazł się na masce. Natychmiast wysiadłem i podbiegłem, aby udzielić mu pomocy – przytacza relację kierowcy karetki Kurier Poranny.

Chłopiec doznał ciężkich obrażeń i spędził miesiąc w szpitalu, ale obecnie jego stan jest dobry.

Oskarżony przyznał się do winy i przeprosił. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jak informuje Kurier Poranny, sprawa została skierowana do mediacji, kolejna rozprawa odbędzie się 26 maja.

POLICJA BIAŁYSTOK