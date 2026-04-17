Ta wieś znów może zostać miastem. Decyzja zapadła. Teraz wszystko w rękach rządu

Mielnik wysyła wniosek do rządu. Procedura w MSWiA

Uchwała w tej sprawie została przyjęta 20 marca 2026 roku podczas sesji rady gminy. Tym samym zakończył się formalny etap prac nad wnioskiem, który rozpoczął się latem ubiegłego roku.

Co istotne, nie chodzi o uzyskanie praw miejskich po raz pierwszy. Miejscowość posiadała je przez ponad 450 lat – w latach 1440–1892 oraz 1919–1934. Aby zmiana mogła wejść w życie, konieczna jest decyzja Rady Ministrów. Wniosek, przygotowany przez samorząd, zawiera komplet wymaganych dokumentów, w tym:

uzasadnienie wraz z rys historyczny

wyniki konsultacji społecznych

opinie instytucji i wymagane zaświadczenia

mapy oraz wyznaczone granice przyszłego miasta

Dokument zostanie przekazany przez wojewodę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rząd rozpatrzy go w ciągu najbliższych miesięcy.

Dziś status miasta ma głównie znaczenie administracyjne i wizerunkowe, ale może też przełożyć się na rozwój. Władze wskazują, że miejscowość już teraz spełnia wiele kryteriów:

posiada zwartą, uporządkowaną zabudowę

dysponuje rozwiniętą infrastrukturą techniczną

pełni funkcję lokalnego centrum usług i administracji

ma potencjał turystyczny

Na jej terenie działają m.in. szkoła, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka, ośrodek zdrowia, jednostki służb oraz instytucje publiczne.

