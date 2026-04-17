Ta wieś znów może zostać miastem. Decyzja zapadła. Teraz wszystko w rękach rządu

Mielnik wysyła wniosek do rządu. Procedura w MSWiA
Uchwała w tej sprawie została przyjęta 20 marca 2026 roku podczas sesji rady gminy. Tym samym zakończył się formalny etap prac nad wnioskiem, który rozpoczął się latem ubiegłego roku.
Co istotne, nie chodzi o uzyskanie praw miejskich po raz pierwszy. Miejscowość posiadała je przez ponad 450 lat – w latach 1440–1892 oraz 1919–1934. Aby zmiana mogła wejść w życie, konieczna jest decyzja Rady Ministrów. Wniosek, przygotowany przez samorząd, zawiera komplet wymaganych dokumentów, w tym:
- uzasadnienie wraz z rys historyczny
- wyniki konsultacji społecznych
- opinie instytucji i wymagane zaświadczenia
- mapy oraz wyznaczone granice przyszłego miasta
Dokument zostanie przekazany przez wojewodę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rząd rozpatrzy go w ciągu najbliższych miesięcy.
Dziś status miasta ma głównie znaczenie administracyjne i wizerunkowe, ale może też przełożyć się na rozwój. Władze wskazują, że miejscowość już teraz spełnia wiele kryteriów:
- posiada zwartą, uporządkowaną zabudowę
- dysponuje rozwiniętą infrastrukturą techniczną
- pełni funkcję lokalnego centrum usług i administracji
- ma potencjał turystyczny
Na jej terenie działają m.in. szkoła, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka, ośrodek zdrowia, jednostki służb oraz instytucje publiczne.