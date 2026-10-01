300 zł do wzięcia na jesienny wyjazd. Rusza kolejna pula czeków

Z październikowej odsłony programu skorzystasz pomiędzy 2 a 31 października. Wysokość wsparcia to równe 300 zł, a głównym warunkiem jest opłacenie przynajmniej dwóch nocy w jednym z wytypowanych obiektów noclegowych. Katarzyna Sadowska, kierująca Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz departamentem turystyki w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku, poinformowała, że lista ta obejmuje ponad 400 sprawdzonych placówek.

Wnioskowanie o dopłatę startuje 1 października na platformie podlaskiczekturystyczny.pl. W październikowej puli dla województwa podlaskiego znalazło się równo 800 tys. zł. Z tej kwoty po 300 tys. zł zarezerwowano dla emerytów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny, a pozostałe 200 tys. zł przeznaczono dla każdego dorosłego turysty z kraju.

Podlaski Czek Turystyczny to następca Podlaskiego Bonu Turystycznego, lokalnego wsparcia z 2025 roku. Jego nadrzędnym celem była pomoc branży zmagającej się z negatywnym wizerunkiem spowodowanym kryzysem przy granicy z Białorusią. Akcja służyła także przypomnieniu, że region ten oferuje nie tylko wspaniałe atrakcje, ale i pełne bezpieczeństwo.

Odświeżony mechanizm dotyczy czterech wschodnich województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego. Środki w połowie zabezpiecza Ministerstwo Sportu i Turystyki. Każda lokalna organizacja dostała po 1,5 mln zł, co przekłada się na łączny zastrzyk w wysokości 6 mln zł. Rządowa pula wspiera wyjazdy seniorów i rodzin wielodzietnych, ale skorzystają także inni chętni.

Żeby jeszcze bardziej zachęcić przyjezdnych, na horyzoncie pojawiają się dedykowane upusty u miejscowych firm. Wszelkie szczegóły zostaną opublikowane w powstającym serwisie czekappka.pl, który zadebiutuje już w październiku. Zgłoszenia od samych usługodawców ruszają 2 października.

We wrześniowej edycji do rozdysponowania były aż 2 mln zł. Z czego po 800 tys. zł przyznano dla starszych i rodzin wielodzietnych, a pozostałe 400 tys. zł mogło trafić do reszty pełnoletnich rodaków. Z danych wynika, że pula nie wyczerpała się całkowicie. Nadwyżki nie znikną, lecz przejdą na pulę na kolejne jesienne i zimowe wyjazdy.

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