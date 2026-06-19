Zniknęli na blisko 30 lat. Za wysokim płotem w podlaskiej wsi miał rozgrywać się dramat bliźniąt

Przez lata mieszkańcy niewielkiej Wiatrołuży na Podlasiu mijali dom, za którego ogrodzeniem miała skrywać się tajemnica. Wszyscy znali tę rodzinę, wszyscy pamiętali bliźnięta – Marzenę i Janusza Z. (47 l.). Kiedy jednak przestali pojawiać się wśród sąsiadów, niewielu zadawało pytania. Na wsi, która od lat się wyludnia, zniknięcie kolejnych mieszkańców nie wydawało się niczym niezwykłym.

Jedni mówili, że Janusz wyjechał za pracą albo na studia. Inni byli przekonani, że Marzena ułożyła sobie życie w innym miejscu lub wstąpiła do zakonu. Te opowieści przez lata uspokajały ciekawość mieszkańców. Dopiero po śmierci ojca rodzeństwa zaczęły pojawiać się pierwsze wątpliwości.

Styczeń 2026 roku stał się momentem przełomowym. Zmarł ojciec bliźniąt. Na jego pogrzebie pojawiła się żona oraz starsza córka – szanowana w okolicy nauczycielka i była dyrektorka szkoły. Nie było jednak Marzeny i Janusza.

Dla mieszkańców małej społeczności był to niepokojący sygnał.

– Na wsi można się pokłócić, można nie utrzymywać kontaktu, ale na pogrzeb ojca zwykle się przychodzi. Wtedy wielu z nas zaczęło się zastanawiać, co tak naprawdę dzieje się z tym rodzeństwem – wspominają sąsiedzi.

Rodzina miała przedstawiać różne wyjaśnienia ich nieobecności, jednak z czasem podejrzenia zaczęły narastać. Kilka miesięcy później, w czerwcu, do służb wpłynęło oficjalne zawiadomienie, które uruchomiło śledztwo.

Odkrycie, które wstrząsnęło mieszkańcami. „Nie widzieli ich od zakończenia szkoły”

Według relacji osób znających sprawę, bliźnięta miały przez wiele lat żyć w całkowitej izolacji od świata. Sąsiedzi twierdzą, że ostatni raz widzieli ich jeszcze jako młodych ludzi, niedługo po ukończeniu szkoły.

Z czasem wokół gospodarstwa pojawił się wysoki płot, a podwórka miało pilnować kilka dużych psów. Rodzina coraz bardziej odcinała się od otoczenia.

– Ludzie mówili, że zamknęli się w sobie, że nie chcą kontaktu z innymi. Dziś każdy może żyć samotnie, nikt się już tak nie interesuje sąsiadami jak kiedyś. Ale teraz każdy zadaje sobie pytanie: jak mogliśmy tego nie zauważyć? – mówi jeden z mieszkańców.

Według informacji "Faktu" gdy służby weszły na teren posesji, bliźnięta miały zostać odnalezione w dwóch opuszczonych budynkach, w których oknach miały znajdować się kraty. Ich stan miał poruszyć nawet osoby mające kontakt z najtrudniejszymi przypadkami. Kobieta miała ważyć zaledwie około 35 kilogramów, co świadczyło o skrajnym wyniszczeniu organizmu.

Rodzeństwo zostało przewiezione karetkami do szpitala, a następnie trafiło pod specjalistyczną opiekę w placówce psychiatrycznej.

Zarzuty dla matki i siostry. Śledczy badają wieloletnie zaniedbania

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo dotyczące znęcania się nad osobami nieporadnymi ze względu na ich stan psychiczny. Zarzuty w tej sprawie usłyszały matka oraz starsza siostra 47-letnich bliźniąt.

Według śledczych kobiety przez wiele lat miały nie zapewniać rodzeństwu podstawowej opieki. Zaniedbania miały dotyczyć między innymi odpowiedniego żywienia, leczenia i higieny. Stan zdrowia bliźniąt miał doprowadzić do poważnego wyniszczenia organizmu i narazić ich życie oraz zdrowie.

Śledczy podkreślają jednak, że postępowanie jest na wczesnym etapie i wszystkie okoliczności sprawy są szczegółowo wyjaśniane.

„Jak to było możliwe?”

W Wiatrołuży do dziś dominuje niedowierzanie. Starsi mieszkańcy pamiętają Janusza jako zwyczajnego, pogodnego chłopaka, który pomagał ojcu w gospodarstwie, jeździł rowerem i rozmawiał z sąsiadami. Inni wspominają, że razem chodzili z rodzeństwem do szkoły i nic nie wskazywało na tragedię, która – jak dziś podejrzewają śledczy – mogła rozgrywać się za zamkniętymi drzwiami.

Najczęściej powraca jedno pytanie: jak to możliwe, że w niewielkiej wsi, gdzie wszyscy się znają, przez tyle lat nikt nie dostrzegł dramatu, który miał rozgrywać się tuż obok?