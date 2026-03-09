Najlepsza restauracja w Polsce znajduje się w Białymstoku. Ten lokal rozbił bank w prestiżowym rankingu

Jaga Pizza z Białegostoku podwójnym zwycięzcą w Pyszne.pl Awards 2025

Klienci zamawiający posiłki z dowozem do domu co roku decydują o wynikach konkursu organizowanego przez znaną aplikację gastronomiczną. Przez czternaście dni internauci wspierali swoje ulubione punkty na kulinarnej mapie Polski. Bezapelacyjnym zwycięzcą tegorocznej rywalizacji okazała się białostocka Jaga Pizza, która sięgnęła po prestiżowy tytuł Restauracji Roku na skalę całego kraju. Gospodarze tego miejsca triumfowali również na szczeblu wojewódzkim na Podlasiu, co udało im się już po raz czwarty. Dzięki temu podwójnemu sukcesowi podlaski punkt gastronomiczny absolutnie zdominował całą stawkę i ustanowił wyjątkowy rekord tej edycji.

Zestawienie wyróżnionych punktów udowadnia ogromne zainteresowanie potrawami ze wschodu. Głosujący docenili łącznie osiem biznesów specjalizujących się w tradycjach kulinarnych Tajlandii, Korei oraz Japonii. Dodatkowo w ogólnopolskiej kategorii Sieć Roku główny laur przypadł marce Koku Sushi, która swoje biznesowe korzenie również ma w stolicy województwa podlaskiego.

Kebab Lukasa Podolskiego i pozostali laureaci Pyszne.pl Awards 2025

Wyniki ogólnopolskiego głosowania wyłoniły również liderów w kilku bardziej szczegółowych dziedzinach kulinarnych.

Kategoria Najpyszniejszy Kebab powędrowała do zabrzańskiego lokalu Kebab Mangal DÖNER x Lukas Podolski.

Tytuł Włoskiej Uczty wywalczyła szczecińska restauracja Boskie Ciao pizza-birra-vino.

Wyróżnienie za Roślinne Inspiracje przyznano krakowskiemu miejscu Turlaj Klopsa Karmelicka.

Statuetkę za Nowe Smaki odebrała wrocławska Taverna Akropolis Rynek.