45 nielegalnych migrantów i ukraińska kurierka. Zatrzymania na granicy z Litwą

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-15 20:39

Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujęli łącznie 45 cudzoziemców, którzy niezgodnie z prawem przekroczyli polsko-litewską granicę. W ręce mundurowych wpadła również 52-letnia obywatelka Ukrainy, która najprawdopodobniej koordynowała cały proceder przerzutu ludzi.

45 migrantów zatrzymanych na granicy z Litwą. Wśród zatrzymanych także organizatorka przemytu
Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe
  • Mundurowi udaremnili dalszą podróż 45 cudzoziemcom na polsko-litewskim odcinku granicy.
  • Wśród ujętych osób znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii oraz Sudanu.
  • Na podstawie procedury readmisji wszystkich nielegalnych przybyszów odesłano z powrotem na terytorium Litwy.
  • Służby zatrzymały 52-letnią Ukrainkę w związku z podejrzeniem kierowania nielegalnym przerzutem osób.

Wydarzenia rozpoczęły się w piątek na terenie powiatu suwalskiego. Wówczas funkcjonariusze z placówki w Rutce-Tartak przejęli grupę 15 obcokrajowców, a niedługo potem patrol z Sejn zlokalizował w rejonie jeziora Gaładuś kolejnych ośmiu nielegalnych przybyszów. Następny dzień przyniósł kolejne udane akcje służb w obrębie gminy Szypliszki, gdzie ujęto 12 obcokrajowców. Czwórkę z nich transportowała samochodem z łódzkimi rejestracjami obywatelka Ukrainy, a dwie kolejne osoby próbowały bezskutecznie schować się w bezpośrednim sąsiedztwie sprawdzanego auta.

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Dodatkowo polsko-litewską granicę patrolowali strażnicy z Sejn wspierani przez żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich wspólne działania na obszarze gminy Puńsk doprowadziły do przechwycenia dwóch grup liczących łącznie 12 nielegalnych migrantów. Zatrzymani podróżni pochodzili z odległych państw takich jak Sudan, Somalia, Afganistan oraz Etiopia. Żaden z obcokrajowców nie legitymował się dokumentami pozwalającymi na pobyt na terytorium naszego państwa, dlatego wszystkich zawrócono na Litwę ze względu na obowiązujące procedury readmisji. Względem zatrzymanej ukraińskiej kurierki śledczy prowadzą dalsze czynności prawne.

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