45 nielegalnych migrantów i ukraińska kurierka. Zatrzymania na granicy z Litwą

Mundurowi udaremnili dalszą podróż 45 cudzoziemcom na polsko-litewskim odcinku granicy.

Wśród ujętych osób znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii oraz Sudanu.

Na podstawie procedury readmisji wszystkich nielegalnych przybyszów odesłano z powrotem na terytorium Litwy.

Służby zatrzymały 52-letnią Ukrainkę w związku z podejrzeniem kierowania nielegalnym przerzutem osób.

Wydarzenia rozpoczęły się w piątek na terenie powiatu suwalskiego. Wówczas funkcjonariusze z placówki w Rutce-Tartak przejęli grupę 15 obcokrajowców, a niedługo potem patrol z Sejn zlokalizował w rejonie jeziora Gaładuś kolejnych ośmiu nielegalnych przybyszów. Następny dzień przyniósł kolejne udane akcje służb w obrębie gminy Szypliszki, gdzie ujęto 12 obcokrajowców. Czwórkę z nich transportowała samochodem z łódzkimi rejestracjami obywatelka Ukrainy, a dwie kolejne osoby próbowały bezskutecznie schować się w bezpośrednim sąsiedztwie sprawdzanego auta.

Dodatkowo polsko-litewską granicę patrolowali strażnicy z Sejn wspierani przez żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich wspólne działania na obszarze gminy Puńsk doprowadziły do przechwycenia dwóch grup liczących łącznie 12 nielegalnych migrantów. Zatrzymani podróżni pochodzili z odległych państw takich jak Sudan, Somalia, Afganistan oraz Etiopia. Żaden z obcokrajowców nie legitymował się dokumentami pozwalającymi na pobyt na terytorium naszego państwa, dlatego wszystkich zawrócono na Litwę ze względu na obowiązujące procedury readmisji. Względem zatrzymanej ukraińskiej kurierki śledczy prowadzą dalsze czynności prawne.

Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.