Paweł całe życie podporządkował niesieniu pomocy. „Zdecydowanie za wcześnie zgasło życie człowieka o tak wielkim sercu”

Suwałki. Nie żyje Paweł Krachało

Smutne wieści przekazała Komenda Miejska Policji w Suwałkach. „Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 33 lat odszedł nasz Kolega aspirant Paweł Krachało - funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach” - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Mężczyzna w szeregi policji wstąpił w 2016 roku. Swoją służbę rozpoczął właśnie w suwalskiej komendzie i to z tą jednostką był związany przez całe zawodowe życie.

Wzruszające słowa pożegnania

Ale zmarły Paweł Krachało był nie tylko oddanym służbie policjantem. Był również niezłomnym ratownikiem Suwalskiego WOPR. Koledzy z tej formacji pożegnali go w niezwykle emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych.

„Paweł był człowiekiem, który całe swoje życie podporządkował niesieniu pomocy i ochronie innych. Zarówno w policyjnym mundurze na lądzie, jak i w ratowniczych barwach nad wodą, zawsze stał na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa. Swoją pasją, profesjonalizmem i bezinteresownością inspirował nas każdego dnia” - wspominają zmarłego ratownika.

„Trudno pogodzić się z tym, że tak nagle i zdecydowanie za wcześnie zgasło życie człowieka o tak wielkim sercu. Pozostawił po sobie pustkę, której nic nie zdoła wypełnić. (…) Pawle, dziękujemy Ci za każdą wspólną służbę, za Twoje zaangażowanie, niezawodne ramię i za to, że zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć” - dodają.