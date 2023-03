Abp Głódź zbojkotowany przez część wiernych. Nie przyszli na ważną uroczystość kościelną

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz musiał wyjechać. Co się stało? Wszystko jest jasne

W sobotę, 4 marca w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku odbyły się uroczystości ku czci patrona tej parafii i równocześnie patrona metropolii białostockiej. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", liturgia została zbojkotowana przez część wiernych, którzy w ten sposób zaprotestowali przeciwko obecności arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia. Udział hierarchy w liturgii potwierdzają zdjęcia umieszczone na stronie internetowej parafii, tymczasem abp Głódź w 2021 roku został ukarany przez Watykan za "zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich". Tych przewin duchowny dopuścił się, gdy pełnił urząd metropolity gdańskiego (2008-20) w związku z tym Stolica Apostolska zakazała mu uczestniczenia w publicznych celebracjach. Kara obowiązuje jednak wyłącznie na terenie archidiecezji gdańskiej, a nie archidiecezji białostockiej, na terenie której zamieszkuje emerytowany już hierarcha.

Mimo że formalnie zakaz Watykanu nie został złamany, część wiernych była oburzona zaproszeniem abp. Głodzia do koncelebrowania mszy świętej. - To jest patologia. Jak można zapraszać na takie uroczystości duchownego, który krył nadużycia seksualne innych księży? - powiedziała "GW" jedna z parafianek. Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku równie silne kontrowersje wywołała obecność abp Głodzia na uroczystości otwarcia kanału przez Mierzeję Wiślaną.

