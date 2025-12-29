Adam zginął napadnięty w święta. Są zatrzymania, mogą być następne. „Spływają kolejne informacje”

2025-12-29 12:28

Wracamy do sprawy spod podlaskiej dyskoteki we wsi Wnory-Wiechy. Śmierć Adama Fronczyka (18 l. +) wstrząsnęła całą Polską. Radosna, świąteczna noc skończyła się dla młodego chłopaka tragedią! Zatrzymano i tymczasowo aresztowano 21-letniego Michała I. Sprawę wyjaśnia prokuratura i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. - Cały czas spływają kolejne informacje. Śledczy odtwarzają przebieg tragedii minuta po minucie - słyszymy w prokuraturze.

Przypomnijmy, że w nocy z 25 na 26 grudnia, przed klubem w miejscowości Wnory-Wiechy, jeden z uczestników zabawy został napadnięty przez miejscowych chuliganów. 18-letni Adam przyjechał na dyskotekę pobawić się ze znajomymi. Około godz. 2.00 policja otrzymała zgłoszenie o młodym mężczyźnie leżącym przed lokalem w kałuży krwi. Pomimo akcji ratunkowej, chłopak zmarł.

Sprawa śmiertelnej bójki pod dyskoteką we Wnorach-Wiechach nabiera tempa. Śledczy nie mają już wątpliwości! Kluczową postacią tej tragedii jest 21-letni Michał I. z powiatu wysokomazowieckiego. To on usłyszał najpoważniejsze zarzuty i jako jedyny, jak na razie, trafił za kratki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Jak ustalono, Michał I. odpowiada za udział w bójce oraz spowodowanie śmiertelnych obrażeń ciała Adama Fronczyka (18 l. +). Grozi mu nawet dożywotnie więzienie. Drugi z zatrzymanych 21-latków sam zgłosił się na policję i usłyszał zarzut udziału w bójce. Najprawdopodobniej będzie odpowiadać z wolnej stopy. Grozi mu do 5 lat więzienia.

To jednak nie koniec tej sprawy. Do prokuratury wciąż zgłaszają się nowi świadkowie feralnej nocy. – Cały czas spływają kolejne informacje. Śledczy odtwarzają przebieg tragedii minuta po minucie. Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań – przekazała Dorota Leszczyńska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Łomży.

- Prosimy o modlitwę dla naszego zmarłego brata Adama, który zginął tragicznie w nocy 26 grudnia, przez bezlitosnych bandytów. Osoby, które były tamtej nocy świadkami zdarzenia lub mają jakiekolwiek informacje proszę aby się do mnie zgłaszały lub bezpośrednio na Komendę w Wysokiem Mazowieckim - napisała w internecie po śmierci Adama siostra zmarłego 18-latka.

BÓJKA