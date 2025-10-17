Agresywny pacjent zaatakował 49-letnią pielęgniarkę. Dramat w szpitalu w Sejnach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-17 7:47

Pielęgniarka szpitala w Sejnach została zaatakowana przez jednego z pacjentów podczas wykonywania czynności medycznych. Jak informuje policja, 49-letni mężczyzna był agresywny, pobudzony i znajdował się pod silnym wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2,5 promila w wydychanym powietrzu.

W szpitalu w Sejnach zamknięto oddział dziecięcy, bo nie ma pediatry

i

Autor: ADAM KARDASZ/SUPER EXPRESS
  • 49-letni pacjent zaatakował pielęgniarkę w szpitalu w Sejnach
  • Mężczyzna uderzył kobietę w twarz i klatkę piersiową podczas czynności medycznych
  • Był agresywny, pobudzony i miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu
  • Po interwencji policji został zatrzymany i trafił do aresztu
  • Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej

Zdarzenie miało miejsce w sejneńskim szpitalu. Dyżurny miejscowej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o awanturującym się pacjencie. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, ustalili, że 49-latek uderzył pielęgniarkę w twarz i klatkę piersiową w trakcie wykonywania przez nią obowiązków służbowych. Mężczyzna był w stanie silnego upojenia alkoholowego. Zachowywał się agresywnie wobec personelu medycznego, krzyczał i nie reagował na polecenia. Został obezwładniony i przewieziony do policyjnego aresztu.

Czytaj też: W szpitalu w Sejnach zamknięto oddział dziecięcy, bo nie ma pediatry. Wysokie zarobki i służbowe mieszkanie, a chętnych lekarzy brak

Po wytrzeźwieniu 49-latek usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jakim jest pracownik ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków. Policja przypomina, że ataki na personel medyczny są poważnym przestępstwem i będą surowo karane. - Ataki na personel medyczny są poważnym przestępstwem i nie mogą być tolerowane. Osoby dopuszczające się takich czynów muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi – podkreślają funkcjonariusze.

Pokój Zbrodni - atak na ratownika
Białystok SE Google News
Sonda
Czy widząc złodzieja, zareagowałbyś i próbował go zatrzymać?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA SEJNY
SEJNY