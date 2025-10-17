49-letni pacjent zaatakował pielęgniarkę w szpitalu w Sejnach

Mężczyzna uderzył kobietę w twarz i klatkę piersiową podczas czynności medycznych

Był agresywny, pobudzony i miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu

Po interwencji policji został zatrzymany i trafił do aresztu

Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej

Zdarzenie miało miejsce w sejneńskim szpitalu. Dyżurny miejscowej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o awanturującym się pacjencie. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, ustalili, że 49-latek uderzył pielęgniarkę w twarz i klatkę piersiową w trakcie wykonywania przez nią obowiązków służbowych. Mężczyzna był w stanie silnego upojenia alkoholowego. Zachowywał się agresywnie wobec personelu medycznego, krzyczał i nie reagował na polecenia. Został obezwładniony i przewieziony do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu 49-latek usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jakim jest pracownik ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków. Policja przypomina, że ataki na personel medyczny są poważnym przestępstwem i będą surowo karane. - Ataki na personel medyczny są poważnym przestępstwem i nie mogą być tolerowane. Osoby dopuszczające się takich czynów muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi – podkreślają funkcjonariusze.

Pokój Zbrodni - atak na ratownika