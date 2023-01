Andrzej z Plutycz wziął się za porządki. "Maszyny ci zgniją". Internauci bezlitośni, ale jeden komentarz to perełka

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nie zwalnia tempa i publikuje na swoim kanale na YouTube jeden filmik za drugim. Nic dziwnego, wszak 40-latek ma nadzieję niedługo zdobyć 100 tys. subskrypcji, co zapewni mu srebrny przycisk YouTube. Tym razem bohater serialu Rolnicy. Podlasie pokazał jak usuwa gałęzie ze swojego podwórka. Andrzej Onopiuk podłącza przyczepkę do ciągnika, podjeżdża pod oborę i nosi gałęzie. Całość trwa około 14 minut. Mężczyzna obowiązkowo ma na nogach kalosze, bo ogromne błoto wciąż jest dużym problemem na podwórku Gienka i Andrzeja. Niestety i tym razem pod filmem pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy, głównie dotyczących błota i w ogóle pomysłu na usuwanie gałęzi: "Ogarnij to błoto, bo maszyny ci zgniją", "to jest masakra", "łatwiej by było pociąć grube, a gałęzie porąbać na miejscu." Pojawiał się również komentarz bardzo rozsądny: "Nikt, nikogo nie zmusza do oglądania. Przestańcie obrażać i ciągle krytykować!". Opisywany filmik znajdziecie poniżej. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na Fokus TV o godz. 20.15.

Sonda Czy Andrzej z Plutycz to dobry gospodarz? Tak. Nie. Normalny. Radzi sobie najlepiej jak umie.