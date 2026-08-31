Andrzej z Plutycz zakończył żniwa. Nie kryje rozczarowania

Tegoroczne żniwa w gospodarstwie Andrzeja z Plutycz dobiegły końca. Rolnik nie ukrywa jednak, że zbiory okazały się znacznie słabsze od oczekiwań. Prace utrudniały częste opady, a na polach dużym problemem były szybko rosnące chwasty. Ostatecznie z ostatnich działek udało się zebrać około trzech ton pszenicy, która zostanie przeznaczona przede wszystkim na karmę dla drobiu.

– No ci powiem, że słabo. Nie nakosiliśmy dużo, bo bardzo mało. Liczę na kukurydzę, że będzie dobra, bo mam dobrą kukurydzę – przyznał Andrzej z Plutycz. Rolnik ma nadzieję, że uprawa kukurydzy pozwoli częściowo zrekompensować słabsze zbiory zbóż. Po zakończeniu koszenia zamierza zająć się belowaniem słomy, a następnie rozpocząć drugi pokos siana.

Andrzej Onopiuk jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów programu „Rolnicy. Podlasie”. Widzowie od lat śledzą codzienne życie jego oraz jego ojca Gienka w gospodarstwie w Plutyczach. Ich praca, problemy i plany związane z rozwojem gospodarstwa regularnie pojawiają się w kolejnych odcinkach popularnego serialu dokumentalnego.

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