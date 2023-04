Andrzej z Plutycz założył kalosze i zaczął działać. Tajemnicza Zofia: "Och Andrzej". O co chodzi?

O nim najczęściej zapomina się w koszyczku wielkanocnym. To błąd! Włóż go do święconki, a zapewnisz zdrowie i zapobiegniesz nieszczęściom [WIELKANOC 2023]

Rolnicy. Podlasie. Można odnieść wrażenie, że błoto wokół domu Gienka i Andrzeja z Plutycz było zawsze. Problem jest szczególnie bolesny wiosną i jesienią. Każda większa ulewa powoduje rozmiękczenie terenu, co tworzy ogromne kałuże. Powstaje jedno wielkie bagno. Utrudnia to pracę w gospodarstwie oraz normalne przemieszczanie się. Problem jest najbardziej widoczny w obejściu, ale błoto jest też przez wjazdem na posesję słynnych rolników. Andrzej Onopiuk doskonale zdaje sobie sprawę z problemu, apelował nawet o pomoc ze strony widzów. W związku z tym Andrzej postanowił pozbyć się błota własnymi siłami, ale póki co przed bramą. I jest to, trzeba przyznać, raczej rozwiązanie tymczasowe. Filmik z realizacji zadania pojawił się na kanale na YouTube Gienek i Andrzej Plutycze. Nagranie znajdziecie akapit niżej. - Spróbuję zasypać troszkę mojego słynnego błota - zapowiedział 40-latek. Rolnik najpierw ciągnikiem z zamontowaną łyżką rozsypał piasek (żwir?) na doły z wodą, a następnie łopatą rozprowadził.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz walczy z błotem. Internauta: "Najlepszy pomysł by zrobić bagno"

Sensacyjnie brzmiący tytuł przyciągnął tysiące internautów: "Czy Andrzejowi uda się pozbyć błota raz na zawsze", który zostawili mnóstwo komentarzy. Nie szczędzili oni mocnych słów: "Nie ma to jak profesjonalna wymiana gruntu i dobry materiał na podjazd. Najlepszy pomysł by zrobić bagno", "To jest instruktaż jak nie należy utwardzać terenu", "dobra robota Andrzeju było błoto dalej będzie błoto" - komentowali internauci. "Moje słynne błoto. Och Andrzej" - napisała tajemnicza internautka podpisująca się Zofia. Gienka i Andrzeja można oglądać w serialu Rolnicy. Podlasie w każdą niedzielę na kanale Fokus TV. Nowe odcinki są emitowane o godz. 20.15. Poniżej możecie obejrzeć filmik mówiący o tym, co o błocie na swoim podwórku myśli sam Andrzej: "Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz: Dziwują się, że u mnie błoto".

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz: Dziwują się, że u mnie błoto