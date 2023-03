5-latka wypadła z okna! Dziewczynka trafiła do szpitala

Ciężarówka z brykietem jechała do Niemiec. Skaner RTG ujawnił prawdę

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej to najsłynniejsi mieszkańcy malutkich Plutycz koło Bielska Podlaskiego, a także jedni z najbardziej rozpoznawalnych ludzi na Podlasiu. Fani doskonale wiedzą, że na ich podwórku jest problem z błotem, a sam dom wymaga porządnego i kosztownego remontu. W tej drugiej sprawie właśnie zachodzą zmiany. Z dawna oczekiwany remont stał się faktem. W domu odmalowano ściany, pomalowano drzwi, położono eleganckie panele podłogowe, wstawiono nowe meble: łóżko, szafki, taborety. Wnętrze wygląda na odmienione, jest pięknie! I nie ma w tym grama przesady. Rezultatem zachwycił się Walek i Sławek, którzy odwiedzili Andrzeja, który akurat zmywał podłogę. - Andrzej, Andrzej, Andrzej! - budował napięcie Walenty. - Niebo a ziemia. Ludzie! Andrzejku, co to się narobiło u ciebie? - pytał zdumiony Walek. Dla porównania tutaj możecie zobaczyć, jak wcześniej wyglądało wnętrze domu. Różnica jest ogromna.

Rolnicy. Podlasie. Remont wnętrza to dopiero początek. "Chcę zrobić podobny dom jak u siostry"

- Teraz jest co innego. Może jakaś dziewczyna będzie - komentował wyraźnie zadowolony Andrzej. Warto podkreślić, że gwiazdor Rolnicy. Podlasie konsekwentnie realizuje swój plan. Wcześniej w kuchni pojawił się bojler z umywalką, potem piękna łazienka, a teraz remont wnętrza. To nie koniec planów ambitnego 40-latka. - Chcę zrobić podobny dom jak u siostry. Żeby góra była zrobiona. I cały zmieniony na zewnątrz - podkreślił rolnik. Pozostaje trzymać kciuki za powodzenie planów Andrzeja z Plutycz. Fani chwalą remont w domu oraz pozytywną zmianę, która zaszła w zachowaniu rolnika: "Jakie pozytywne zmiany w Plutyczach, wierzę w Ciebie Andrzejku", "Andrzej zaskoczył bardzo pozytywnie tym remontem małymi krokami się udało zrobić łazienkę i mieszkanie. Dom jest czysty i super wygląda" - komentują fani.

Poniżej zobaczycie filmik i zdjęcia pokazujące nowe wnętrza domu Gienka i Andrzeja. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na FOKUS TV o godz. 20.15.