Julia jest fanką futbolu. W maju 2023 skomentowała w internecie mecz Bayernu. To zainteresowało Mateusza K. (21 l. ). Przez kilka miesięcy wymieniali się opiniami dotyczącymi piłki. W końcu Julia wyczuła, że Mateusz K. chce czegoś więcej. - Próbował mi imponować pisząc, że ma bogatą rodzinę, że jest dobrze ustawiony w Niemczech. Sugerował, że coś do niego czuję. Zupełnie mnie tym do siebie zniechęcił. Napisałam, że nie chcę kontynuować znajomości. Nie przyjął tego do wiadomości. Zablokowałam go na komunikatorze. Myślałam że to zakończy sprawę - opowiada Julia. Jakież było jej zdziwienie, gdy miesiąc później spotkała go pod swoim blokiem. - Zastąpił mi drogę. Miał dziwny wzrok, cały czas powtarzał, że nie zrobi mi krzywdy, że chce tylko ratować nasz związek. Przejechałem do ciebie 1300 km! Nie pozwolę Ci odejść! - bredził. Julia zorientowała się kim jest ten człowiek i jak bardzo jest zaburzony. Uciekła. - Do dziś nie wiem skąd wziął mój adres - mówi Julia.

Zobacz też: To koszmar każdej kobiety. 41-latek nie miał litości dla swojej byłej

A po kilku tygodniach zaczęła dostawać obrzydliwe, wulgarne wiadomości z nieznanego konta. A na szkolnym profilu w internecie ktoś dodał jej zdjęcie z wulgarnymi komentarzami. Podobne wiadomości zaczęły płynąc do rodziców i znajomych. Zwyrodnialec zasypywał Julię obleśnymi wiadomościami i kolejnymi pogróżkami. Sprawa została zgłoszona na policje. Jednak szaleniec nie odpuszczał.

19 lipca znowu pojawił się w Augustowie. Złapał Julie na klatce jej bloku i próbował zaciągnąć do piwnicy. Miał przy sobie nóż. Wyglądał strasznie, bełkotał, trzęsły mu się ręce. Dziewczyna cudem zdołała się wyrwać, a zaalarmowany sąsiad wypłoszył oprawcę. Policja przyjęła zgłoszenie. Ale tej samej nocy zwyrodnialec zdążył jeszcze zniszczyć samochody jej rodziców. Przebite opony, blachy porysowane nożem, farba wylana na okna i lakier. Straty oszacowano na ponad 6 tyś zł. Stalker przyznał się w wiadomości, że zniszczył auta. Był pewien bezkarności. Obiecał, że będzie wracał by prześladować Julię. Na szczęście dwa dni później policjanci zatrzymali go na terenie woj śląskiego. Został przewieziony do prokuratury w Augustowie, gdzie postawiono mu zarzuty. Grozi mu od 6 m-cy do 8 lat za kratami.

Czytaj też: Suwałki. 25-latek nękał rodziców swojej dziewczyny. Groził, że wydłubie im oczy

Jak działają stalkerzy?

- Objawami stalkingu może być uporczywe śledzenie pokrzywdzonego, nieustanne przesyłanie mu krótkich wiadomości, sms-ów, wysyłanie e-maili na pocztę elektroniczną, próby poniżenia danej osoby w środowisku jej pracy lub miejscu zamieszkania oraz innego rodzaju powtarzalne zachowania, godzące w poczucie bezpieczeństwa i prywatności nękanej osoby - wyjaśniają policjanci. Jeśli podejrzewamy, że mogliśmy stać się ofiarą stalkingu, nie bójmy się skontaktować z organami ścigania i zgłosić tego faktu. - Często ignorowanie sprawcy może prowadzić do eskalacji niebezpiecznych zachowań i stwarzać poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar stalkera - podkreślają policjanci.

Doda i Dariusz Pachut mają stalkerów! "Dla ludzi spoza show-biznesu takie rzeczy są szokiem" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.