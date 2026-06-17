Bakterie coli w wodociągu. Mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu

Bakterie coli w wodociągu. Decyzja sanepidu

Białostocki sanepid wydał 16 czerwca 2026 roku niepokojący komunikat. Po analizie danych przekazanych przez zarządcę wodociągu Ogrodniczki, który obsługuje okoliczne wsie: Ogrodniczki, Ciasne i Karakule, stwierdzono zanieczyszczenie. W instalacji pojawiły się bakterie z grupy coli w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

Inspektorat był bezwzględny i nakazał całkowity zakaz spożywania wody z kranów. Zalecenie to ma moc obowiązującą aż do odwołania. Mieszkańcom pozwolono używać bieżącej wody wyłącznie do mycia posadzek oraz spłukiwania urządzeń sanitarnych.

Trwa dezynfekcja sieci wodociągowej

Dzień później, 17 czerwca, władze Supraśla przedstawiły raport z postępów prac naprawczych. Rozpoczęto intensywne czyszczenie i odkażanie rur. Woda wprawdzie popłynie w kranach, ale zastosowanie podchlorynu sodu sprawia, że wciąż nie wolno jej używać w celach spożywczych.

Urzędnicy przypominają, że wtorkowe obostrzenia nałożone przez sanepid pozostają w mocy. Woda z sieci wodociągowej jest wciąż zdatna jedynie do podstawowych prac domowych i utrzymania czystości w toaletach.

Gdzie można odebrać wodę?

W związku z trudną sytuacją gmina zorganizowała dystrybucję wody butelkowanej, która nadaje się do bezpiecznego spożycia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę w wyznaczonych lokalizacjach:

w remizie OSP w Ogrodniczkach przy ul. Białostockiej 59,

w świetlicy wiejskiej w Karakulach przy ul. Karakule 74,

w świetlicy wiejskiej w Ciasnem przy ul. Zielonej 3.

Wszystkie punkty są otwarte dla mieszkańców codziennie w godzinach od 9:00 do 22:00.

Na ten moment nie jest znana data zakończenia procesu oczyszczania wodociągu. Władze apelują o cierpliwość i regularne sprawdzanie informacji przekazywanych przez urząd gminy oraz inspekcję sanitarną.