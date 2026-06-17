Bakterie coli w wodociągu. Mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-17 11:41

Mieszkańcy Ogrodniczek, Karakul i Ciasnego wciąż zmagają się z poważnymi utrudnieniami. W wodociągu wykryto niebezpieczne bakterie grupy coli. Wdrożono już procedury naprawcze, jednak woda płynąca z kranów w dalszym ciągu nie nadaje się do spożycia. Gmina wydała w tej sprawie kolejny komunikat.

Bakterie coli w wodociągu. Mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu
Autor: Wygenerowane przez AI

Bakterie coli w wodociągu. Decyzja sanepidu

Białostocki sanepid wydał 16 czerwca 2026 roku niepokojący komunikat. Po analizie danych przekazanych przez zarządcę wodociągu Ogrodniczki, który obsługuje okoliczne wsie: Ogrodniczki, Ciasne i Karakule, stwierdzono zanieczyszczenie. W instalacji pojawiły się bakterie z grupy coli w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

Inspektorat był bezwzględny i nakazał całkowity zakaz spożywania wody z kranów. Zalecenie to ma moc obowiązującą aż do odwołania. Mieszkańcom pozwolono używać bieżącej wody wyłącznie do mycia posadzek oraz spłukiwania urządzeń sanitarnych.

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Trwa dezynfekcja sieci wodociągowej

Dzień później, 17 czerwca, władze Supraśla przedstawiły raport z postępów prac naprawczych. Rozpoczęto intensywne czyszczenie i odkażanie rur. Woda wprawdzie popłynie w kranach, ale zastosowanie podchlorynu sodu sprawia, że wciąż nie wolno jej używać w celach spożywczych.

Urzędnicy przypominają, że wtorkowe obostrzenia nałożone przez sanepid pozostają w mocy. Woda z sieci wodociągowej jest wciąż zdatna jedynie do podstawowych prac domowych i utrzymania czystości w toaletach.

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Gdzie można odebrać wodę?

W związku z trudną sytuacją gmina zorganizowała dystrybucję wody butelkowanej, która nadaje się do bezpiecznego spożycia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę w wyznaczonych lokalizacjach:

  • w remizie OSP w Ogrodniczkach przy ul. Białostockiej 59,
  • w świetlicy wiejskiej w Karakulach przy ul. Karakule 74,
  • w świetlicy wiejskiej w Ciasnem przy ul. Zielonej 3.

Wszystkie punkty są otwarte dla mieszkańców codziennie w godzinach od 9:00 do 22:00.

Na ten moment nie jest znana data zakończenia procesu oczyszczania wodociągu. Władze apelują o cierpliwość i regularne sprawdzanie informacji przekazywanych przez urząd gminy oraz inspekcję sanitarną.

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