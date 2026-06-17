Nowy dworzec kolejowy w Łomży. PKP szuka wykonawcy wyczekiwanej inwestycji

- Polskie Koleje Państwowe zamierzają postawić w Łomży zupełnie nowy budynek stacyjny.
- Inwestycja zostanie zrealizowana jako część ogólnopolskiego projektu „Dworce Przyjazne Pasażerom”.
Mieszkańcy musieli czekać przeszło trzy dekady na przywrócenie regularnych połączeń kolejowych, jednak Polskie Koleje Państwowe S.A. idą o krok dalej i planują gruntowną rozbudowę lokalnej infrastruktury. Zarządca sieci kolejowej oficjalnie rozpoczął poszukiwania firmy odpowiedzialnej za stworzenie koncepcji oraz wzniesienie nowoczesnego budynku dworcowego. Cały proces odbywa się w popularnym systemie „projektuj i buduj”, a zainteresowane podmioty mają czas na przedstawienie swoich propozycji do ostatnich dni czerwca.
Czytaj też: Biedronka otwiera się w nowym parku handlowym. Będą niespodzianki dla klientów
Zrealizowanie tego zadania ma diametralnie podnieść standard podróżowania w regionie. Przedstawiciele państwowej spółki podkreślają, że nowa bryła to nowoczesna konstrukcja modułowa całkowicie dostosowana do potrzeb osób mających trudności w swobodnym poruszaniu się. Dodatkowo metamorfozę przejdzie całe bezpośrednie otoczenie stacji, gdzie zaplanowano specjalnie wyznaczone miejsca postojowe, dwie strefy szybkiego wysiadania, a także elementy małej architektury w postaci wiat oraz ławek wkomponowanych w świeże nasadzenia zieleni.
Czytaj też: Jechał hulajnogą po ekspresówce. Powód wyprawy zaskakuje
Powstająca stacja stanowić będzie istotny element szerzej zakrojonego planu komunikacyjnego, realizowanego wspólnie z samorządem. Docelowy budynek zostanie funkcjonalnie połączony z wyremontowanymi niedawno peronami oraz budowanym obecnie Miejskim Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnym, tworząc spójny i dogodny węzeł transportowy. Taka skala przedsięwzięcia to dla mieszkańców prawdziwy przełom, ponieważ oryginalny, przedwojenny gmach z lat dwudziestych ubiegłego stulecia uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej, a przez kolejne dziesięciolecia podróżni musieli zadowolić się jedynie obiektami tymczasowymi.