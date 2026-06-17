Nowy dworzec kolejowy w Łomży. PKP szuka wykonawcy wyczekiwanej inwestycji

Polskie Koleje Państwowe zamierzają postawić w Łomży zupełnie nowy budynek stacyjny.

Inwestycja zostanie zrealizowana jako część ogólnopolskiego projektu „Dworce Przyjazne Pasażerom”.

Mieszkańcy musieli czekać przeszło trzy dekady na przywrócenie regularnych połączeń kolejowych, jednak Polskie Koleje Państwowe S.A. idą o krok dalej i planują gruntowną rozbudowę lokalnej infrastruktury. Zarządca sieci kolejowej oficjalnie rozpoczął poszukiwania firmy odpowiedzialnej za stworzenie koncepcji oraz wzniesienie nowoczesnego budynku dworcowego. Cały proces odbywa się w popularnym systemie „projektuj i buduj”, a zainteresowane podmioty mają czas na przedstawienie swoich propozycji do ostatnich dni czerwca.

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Zrealizowanie tego zadania ma diametralnie podnieść standard podróżowania w regionie. Przedstawiciele państwowej spółki podkreślają, że nowa bryła to nowoczesna konstrukcja modułowa całkowicie dostosowana do potrzeb osób mających trudności w swobodnym poruszaniu się. Dodatkowo metamorfozę przejdzie całe bezpośrednie otoczenie stacji, gdzie zaplanowano specjalnie wyznaczone miejsca postojowe, dwie strefy szybkiego wysiadania, a także elementy małej architektury w postaci wiat oraz ławek wkomponowanych w świeże nasadzenia zieleni.

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Powstająca stacja stanowić będzie istotny element szerzej zakrojonego planu komunikacyjnego, realizowanego wspólnie z samorządem. Docelowy budynek zostanie funkcjonalnie połączony z wyremontowanymi niedawno peronami oraz budowanym obecnie Miejskim Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnym, tworząc spójny i dogodny węzeł transportowy. Taka skala przedsięwzięcia to dla mieszkańców prawdziwy przełom, ponieważ oryginalny, przedwojenny gmach z lat dwudziestych ubiegłego stulecia uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej, a przez kolejne dziesięciolecia podróżni musieli zadowolić się jedynie obiektami tymczasowymi.