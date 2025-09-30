Na dach garażu stojącego na jednej z posesji w gminie Szepietowo (pow. wysokomazowiecki) spadła paczka z nielegalnymi papierosami. Uszkodzeniu uległ dach garażu oraz stojący w nim samochód. - Spadł na niego balon z podpięta paczką, która zwierała 30 000 papierosów bez polskich znaków akcyzy - przekazała mł. asp. Kinga Wlazło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Policjanci prowadzą w tej sprawie postępowanie.
W miniony weekend w woj. podlaskim doszło do podobnych prób przemytu. Sokólscy policjanci przechwycili ponad 1400 paczek papierosów bez akcyzy, które spadły balonem na posesję w gminie Szudziałowo. Na miejscu zatrzymano dwóch obywateli Białorusi w wieku 22 i 55 lat, którzy przyjechali po odbiór kontrabandy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 42 tys. zł. Z kolei w Bielsku Podlaskim na teren zakładu budowlanego spadł kolejny balon z pakunkiem – w środku było 1500 paczek papierosów. Policjanci zatrzymali tam 40-letniego obywatela Białorusi, w którego telefonie znaleziono też treści pedofilskie. Straty podatkowe w tym przypadku wyniosły około 45 tys. zł.