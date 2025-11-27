Białystok szykuje się na święta! Mikołaj z Rovaniemi uroczyście rozświetli choinkę

W mieście montowane są dekoracje świetlne i przestrzenne, które mają stworzyć spójną, efektowną scenografię na najbliższe tygodnie. Ozdoby pojawią się na placach, ulicach, rondach oraz w popularnych punktach spacerowych. Wszystkie iluminacje mają zostać uruchomione do 2 grudnia. Wśród najważniejszych elementów znalazły się:

karoca z końmi na dziedzińcu Pałacu Branickich,

bombka z tunelem, prezent i wieniec 3D przy Rynku Kościuszki,

renifery z saniami Mikołaja na ul. Lipowej,

24 choinki świetlne na Placu NZS i przy ul. Liniarskiego,

dekoracje w kształcie choinek, dzwonków i bombek na drzewach przy Rynku Kościuszki,

„Rajskie drzewko” przy Placu Jana Pawła II,

duża choinka świetlna na rondzie Lussy,

ozdoby latarniowe, przewieszki i „żyrandole” na głównych ulicach centrum,

napis „#BIAŁYSTOK” oraz „Rozgwieżdżone niebo” na ul. Kilińskiego,

setki metrów sznurów świetlnych na 93 drzewach wzdłuż ul. Lipowej.

Prezydent Tadeusz Truskolaski podkreślił, że świąteczne oświetlenie ma nie tylko tworzyć wyjątkowy klimat, ale również być przyjazne środowisku – wykorzystano energooszczędną technologię LED.

Wizyta Mikołaja z Rovaniemi i wspólne rozświetlenie miejskiej choinki

Żywa miejska choinka zostanie ustawiona przy pomniku Józefa Piłsudskiego. To przy niej 6 grudnia odbędzie się tradycyjne spotkanie z Mikołajem z Rovaniemi, który ponownie odwiedzi Białystok w dniu swoich imienin.

Uroczyste zapalenie światełek zaplanowano na godzinę 17, jednak atrakcje rozpoczną się znacznie wcześniej. Od 15 na miejscu wystąpią artyści, a między występami odbędzie się quiz wiedzy o Mikołaju i Świętach. Udział będzie możliwy wyłącznie na żywo, podczas wydarzenia. Od południa, czyli od godz. 12, w specjalnej strefie chętni będą mogli porozmawiać przez telefon z Mikołajem z Rovaniemi.