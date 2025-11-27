Białystok szykuje się na święta! Mikołaj z Rovaniemi uroczyście rozświetli choinkę

Białystok przygotowuje się do świąteczno-noworocznego sezonu. W centrum miasta trwa montaż iluminacji, które w najbliższych dniach mają nadać przestrzeniom zimowy, kolorowy charakter. Najważniejszym punktem tegorocznych przygotowań będzie jednak wizyta szczególnego gościa – prawdziwego Mikołaja z Rovaniemi, który tradycyjnie rozświetli miejską choinkę.

W mieście montowane są dekoracje świetlne i przestrzenne, które mają stworzyć spójną, efektowną scenografię na najbliższe tygodnie. Ozdoby pojawią się na placach, ulicach, rondach oraz w popularnych punktach spacerowych. Wszystkie iluminacje mają zostać uruchomione do 2 grudnia. Wśród najważniejszych elementów znalazły się:

  • karoca z końmi na dziedzińcu Pałacu Branickich,
  • bombka z tunelem, prezent i wieniec 3D przy Rynku Kościuszki,
  • renifery z saniami Mikołaja na ul. Lipowej,
  • 24 choinki świetlne na Placu NZS i przy ul. Liniarskiego,
  • dekoracje w kształcie choinek, dzwonków i bombek na drzewach przy Rynku Kościuszki,
  • „Rajskie drzewko” przy Placu Jana Pawła II,
  • duża choinka świetlna na rondzie Lussy,
  • ozdoby latarniowe, przewieszki i „żyrandole” na głównych ulicach centrum,
  • napis „#BIAŁYSTOK” oraz „Rozgwieżdżone niebo” na ul. Kilińskiego,
  • setki metrów sznurów świetlnych na 93 drzewach wzdłuż ul. Lipowej.

Prezydent Tadeusz Truskolaski podkreślił, że świąteczne oświetlenie ma nie tylko tworzyć wyjątkowy klimat, ale również być przyjazne środowisku – wykorzystano energooszczędną technologię LED.

Wizyta Mikołaja z Rovaniemi i wspólne rozświetlenie miejskiej choinki

Żywa miejska choinka zostanie ustawiona przy pomniku Józefa Piłsudskiego. To przy niej 6 grudnia odbędzie się tradycyjne spotkanie z Mikołajem z Rovaniemi, który ponownie odwiedzi Białystok w dniu swoich imienin.

Uroczyste zapalenie światełek zaplanowano na godzinę 17, jednak atrakcje rozpoczną się znacznie wcześniej. Od 15 na miejscu wystąpią artyści, a między występami odbędzie się quiz wiedzy o Mikołaju i Świętach. Udział będzie możliwy wyłącznie na żywo, podczas wydarzenia. Od południa, czyli od godz. 12, w specjalnej strefie chętni będą mogli porozmawiać przez telefon z Mikołajem z Rovaniemi.

