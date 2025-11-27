Irena Rupińska nie żyje. Przejmujące słowa jej pracowników. "To była nasza matka, nie szefowa"

Szumowo wciąż nie może otrząsnąć się po tragedii, w której zginęła Irena Rupińska, jedna z najbardziej cenionych mieszkanek regionu. Dla pracowników nie była milionerką, lecz bliską osobą, która codziennie okazywała im wsparcie i życzliwość. "To była nasza matka, nie szefowa" – mówią poruszeni jej śmiercią.

Szumowo pogrążyło się w bólu po tragedii, do której doszło w sobotni wieczór, 22 listopada. W pożarze domu rodzinnego zginęła Irena Rupińska, jedna z najzamożniejszych Polek. Jej majątek wyceniano na ponad pół miliarda złotych. W tym samym pożarze śmierć poniósł również jej 2-letni wnuczek, Boguś. Według ustaleń śledczych kobieta i chłopiec spali na piętrze, gdy zapalił się nawilżacz powietrza. Mąż i syn Rupińskiej próbowali dostać się do środka, by ratować rodzinę. Mimo dramatycznej walki o życie Ireny nie udało się uratować. Dwulatek trafił do szpitala, gdzie zmarł. Dla mieszkańców jest to cios, którego nikt nie potrafi zrozumieć.

W biurze firmy, której współwłaścicielką była śp. Irena Rupińska, wszyscy płaczą. Wszyscy mówią jednym głosem, że stracili nie tylko przełożoną, lecz osobę, która codziennie potrafiła zauważyć drugiego człowieka. - To była nasza matka, nie szefowa. Złota kobieta. Nie przez pieniądze, tylko przez serce – podkreślają pracownicy, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. Wspominają atmosferę, jaką tworzyła w firmie – ciepłą, pozbawioną dystansu, pełną codziennych drobnych gestów. Wiedzieli, że zawsze można było liczyć na jej wsparcie, niezależnie od sytuacji.

Pogrzeb Ireny Rupińskiej odbędzie się w piątek. Tego dnia, 28 listopada, na terenie gminy Szumowo będzie obowiązywać żałoba. Flagi przed budynkiem Urzędu Gminy Szumowo oraz budynkami jednostek organizacyjnych gminy zostaną opuszczone do połowy masztu albo przewiązane kirem. Odwołane będą też wszystkie imprezy organizowane przez gminę.

