20 listopada w Grajewie doszło do niewyobrażalnej tragedii. Pociąg śmiertelnie potrącił 16-latka. - Około godziny 19:18 dyżurny otrzymał zgłoszenie, że na torach kolejowych w Grajewie, pomiędzy ulicami Piłsudskiego a Cmentarną, pociąg śmiertelnie potrącił człowieka - mówiła wtedy asp. Sylwia Gosiewska, oficer prasowa grajewskiej policji. W wypadku zginął 16-letni Marcel. Pogrzeb tragicznie zmarłego nastolatka odbędzie się w czwartek 27 listopada o godz. 13.30. nabożeństwo żałobne rozpocznie się w kaplicy PUK Sp. z o.o., po którym nastąpi złożenie ciała do grobu na Cmentarzu Komunalnym w Grajewie. Rodzina ma specjalną prośbę skierowaną do osób, które będą uczestniczyć w pogrzebie. "Jeżeli chcecie Państwo przynieść kwiaty, prosimy o róże" - czytamy w nekrologu.

16-letni Marcel był członkiem młodzieżówki Nowej Nadziei - Młodzi dla Wolności. - Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci jednego z naszych działaczy. Był osobą pełną ambicji, a jego zaangażowanie i profesjonalizm przynosiły wymierne efekty oraz realny wkład w działalność naszej organizacji - czytamy na stronie Młodzi dla Wolności.

Czy można było uniknąć tej tragedii? Prokuratura prowadzi śledztwo. - Wykonywane są czynności procesowe. To jest wstępny etap postępowania i na razie nie udzielamy szczegółowych informacji z uwagi na jego dobro. Oczywiście została zlecona sekcja zwłok - powiedział "Faktowi" szef Prokuratury Rejonowej w Grajewie, Bogusław Dereszewski.

Wyrazy współczucia dla całej rodziny, niech Bóg ukoi Wasze cierpienie - napisała jedna z internautek.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.