Białystok. Tragiczny finał kłótni. Mężczyzna zabił nożem kuchennym swojego partnera. Sam wezwał pomoc

Do zabójstwa doszło w 2021 roku, w mieszkaniu na jednym z białostockich osiedli. Sprawca i ofiara byli w związku, mieszkali ze sobą. 46-letni mężczyzna został oskarżony o to, że w czasie kłótni zadał swojemu partnerowi dwa ciosy nożem kuchennym, w klatkę piersiową i okolice żeber. Potem sam wezwał pomoc, ale mężczyzny nie udało się uratować. Prokuratura zarzuciła oskarżonemu działanie z zamiarem nie bezpośrednim, a ewentualnym zabójstwa. Oznacza to, że o ile sprawca nie planował tej zbrodni, to zadając ciosy nożem w takie miejsca, jak to się stało, powinien się liczyć z tym, że dojdzie do zgonu ofiary. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami.

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zapadł nieprawomocny wyrok 12 lat więzienia. Jak wynikało z sentencji tego orzeczenia, sąd przyjął, że mężczyzna działał z zamiarem ewentualnym, mając ograniczoną - w stopniu znacznym - zdolność kierowania swoim postępowaniem z powodu "organicznych zaburzeń osobowości". Karę 12 lat więzienia skazany ma odbywać w systemie terapeutycznym. Sąd orzekł też łącznie 80 tys. zł nawiązki, które to pieniądze skazany ma zapłacić bliskim zmarłego. Apelacje złożył obrońca i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Adwokat wnioskował o niższą karę, pełnomocnik - o jej podwyższenie do 25 lat więzienia. W czwartek odbyło się postępowanie odwoławcze i zapadł prawomocny wyrok.

Czytaj też: Białostocki mecenas zamordował aplikantkę. Marta strasznie cierpiała. Umarła w Nowy Rok

Zatrzymali podejrzanego o zabójstwo na Nowym Świecie! Łukasz G. w rękach policji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.