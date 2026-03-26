Ruszają prace przy Rail Baltica. Kolejowa rewolucja w regionie

Jacek Chlewicki
2026-03-26 14:44

Dzięki podpisanej przez wojewodę Jacka Brzozowskiego decyzji będą mogły ruszyć prace na pierwszym z podlaskich odcinków trasy kolejowej Rail Baltica - od Starosielc po granice powiatu białostockiego.

i

Autor: Martyn Jandula/ Shutterstock
  • Wojewoda wydał decyzję umożliwiającą start prac na odcinku Starosielce – granica powiatu
  • Inwestycja obejmuje rozbiórkę starej infrastruktury i budowę nowej
  • Powstaną m.in. mosty, wiadukty i przejścia pod torami

Decyzja wojewody otwiera drogę do rozpoczęcia robót budowlanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Prace obejmą szeroki zakres działań – od rozbiórek istniejącej infrastruktury po budowę nowoczesnej linii kolejowej. W pierwszym etapie przewidziano m.in. demontaż torów, peronów, budynków kolejowych, a także mostów i przejazdów. Następnie powstanie zupełnie nowa infrastruktura dostosowana do standardów europejskich.

Czytaj też: Pociągi wracają do Łomży po 30 latach. Wielka inwestycja PKP zbliża się ku końcowi

Nowa infrastruktura na trasie

W ramach tej części inwestycji powstanie nie tylko nowa linia kolejowa, ale także liczne obiekty towarzyszące. Zaplanowano budowę instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i hydrotechnicznych.

Na odcinku pojawią się również:

  • kładka dla pieszych
  • trzy mosty kolejowe
  • sześć przejść pod torami
  • dwa wiadukty drogowe

Na razie nie wyłoniono wykonawcy inwestycji. Trwają procedury przetargowe.

Rail Baltica podzielona na etapy

PKP Polskie Linie Kolejowe podzieliły realizację trasy E75 Białystok – Ełk na trzy odcinki. Każdy z nich odpowiada kolejnym etapom prac.

W 2025 roku wojewoda podjął już decyzje dla wszystkich fragmentów:

  • czerwiec – odcinek o długości 23 km na terenie miasta Grajewo i gminy Grajewo
  • lipiec – 22 km przez Białystok oraz gminy Choroszcz i Dobrzyniewo Duże
  • listopad – 36 km obejmujące pięć gmin: Dobrzyniewo Duże, Krypno, Mońki, Goniądz i Grajewo

Część europejskiego korytarza

Rail Baltica to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Europie. Polski odcinek obejmuje linię E75 na trasie Warszawa – Białystok – Ełk – Trakiszki – granica z Litwą i liczy około 340 km.

Cały szlak, łączący Warszawę z Tallinem, ma długość około 1000 km. W Polsce jest on częścią korytarza transportowego Morze Północne – Bałtyk, który łączy kraj z Niemcami oraz państwami Beneluksu.

Kiedy zakończenie inwestycji?

Zgodnie z planami, polski odcinek Rail Baltica ma być gotowy do 2029 roku. Natomiast część bałtycka – według zaktualizowanego harmonogramu Komisji Europejskiej – ma zostać oddana do 2030 roku.

Początkowo linia na odcinku państw bałtyckich będzie w dużej mierze jednotorowa, ale zelektryfikowana i wyposażona w Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Rozbudowa o drugi tor i dodatkowe odgałęzienia przewidziana jest na kolejne lata.

Kobieta utknęła autem na przejściu kolejowym
Białystok. Pęknięta szyna i wykolejony pociąg.. Katastrofa z 1989 roku mogła zabić tysiące ludzi
Galeria zdjęć 6
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁOMŻA