Ruszają prace przy Rail Baltica. Kolejowa rewolucja w regionie

- Wojewoda wydał decyzję umożliwiającą start prac na odcinku Starosielce – granica powiatu
- Inwestycja obejmuje rozbiórkę starej infrastruktury i budowę nowej
- Powstaną m.in. mosty, wiadukty i przejścia pod torami
Decyzja wojewody otwiera drogę do rozpoczęcia robót budowlanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Prace obejmą szeroki zakres działań – od rozbiórek istniejącej infrastruktury po budowę nowoczesnej linii kolejowej. W pierwszym etapie przewidziano m.in. demontaż torów, peronów, budynków kolejowych, a także mostów i przejazdów. Następnie powstanie zupełnie nowa infrastruktura dostosowana do standardów europejskich.
Nowa infrastruktura na trasie
W ramach tej części inwestycji powstanie nie tylko nowa linia kolejowa, ale także liczne obiekty towarzyszące. Zaplanowano budowę instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i hydrotechnicznych.
Na odcinku pojawią się również:
- kładka dla pieszych
- trzy mosty kolejowe
- sześć przejść pod torami
- dwa wiadukty drogowe
Na razie nie wyłoniono wykonawcy inwestycji. Trwają procedury przetargowe.
Rail Baltica podzielona na etapy
PKP Polskie Linie Kolejowe podzieliły realizację trasy E75 Białystok – Ełk na trzy odcinki. Każdy z nich odpowiada kolejnym etapom prac.
W 2025 roku wojewoda podjął już decyzje dla wszystkich fragmentów:
- czerwiec – odcinek o długości 23 km na terenie miasta Grajewo i gminy Grajewo
- lipiec – 22 km przez Białystok oraz gminy Choroszcz i Dobrzyniewo Duże
- listopad – 36 km obejmujące pięć gmin: Dobrzyniewo Duże, Krypno, Mońki, Goniądz i Grajewo
Część europejskiego korytarza
Rail Baltica to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Europie. Polski odcinek obejmuje linię E75 na trasie Warszawa – Białystok – Ełk – Trakiszki – granica z Litwą i liczy około 340 km.
Cały szlak, łączący Warszawę z Tallinem, ma długość około 1000 km. W Polsce jest on częścią korytarza transportowego Morze Północne – Bałtyk, który łączy kraj z Niemcami oraz państwami Beneluksu.
Kiedy zakończenie inwestycji?
Zgodnie z planami, polski odcinek Rail Baltica ma być gotowy do 2029 roku. Natomiast część bałtycka – według zaktualizowanego harmonogramu Komisji Europejskiej – ma zostać oddana do 2030 roku.
Początkowo linia na odcinku państw bałtyckich będzie w dużej mierze jednotorowa, ale zelektryfikowana i wyposażona w Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Rozbudowa o drugi tor i dodatkowe odgałęzienia przewidziana jest na kolejne lata.