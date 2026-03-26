Ruszają prace przy Rail Baltica. Kolejowa rewolucja w regionie

Wojewoda wydał decyzję umożliwiającą start prac na odcinku Starosielce – granica powiatu

Inwestycja obejmuje rozbiórkę starej infrastruktury i budowę nowej

Powstaną m.in. mosty, wiadukty i przejścia pod torami

Decyzja wojewody otwiera drogę do rozpoczęcia robót budowlanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Prace obejmą szeroki zakres działań – od rozbiórek istniejącej infrastruktury po budowę nowoczesnej linii kolejowej. W pierwszym etapie przewidziano m.in. demontaż torów, peronów, budynków kolejowych, a także mostów i przejazdów. Następnie powstanie zupełnie nowa infrastruktura dostosowana do standardów europejskich.

Nowa infrastruktura na trasie

W ramach tej części inwestycji powstanie nie tylko nowa linia kolejowa, ale także liczne obiekty towarzyszące. Zaplanowano budowę instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i hydrotechnicznych.

Na odcinku pojawią się również:

kładka dla pieszych

trzy mosty kolejowe

sześć przejść pod torami

dwa wiadukty drogowe

Na razie nie wyłoniono wykonawcy inwestycji. Trwają procedury przetargowe.

Rail Baltica podzielona na etapy

PKP Polskie Linie Kolejowe podzieliły realizację trasy E75 Białystok – Ełk na trzy odcinki. Każdy z nich odpowiada kolejnym etapom prac.

W 2025 roku wojewoda podjął już decyzje dla wszystkich fragmentów:

czerwiec – odcinek o długości 23 km na terenie miasta Grajewo i gminy Grajewo

lipiec – 22 km przez Białystok oraz gminy Choroszcz i Dobrzyniewo Duże

listopad – 36 km obejmujące pięć gmin: Dobrzyniewo Duże, Krypno, Mońki, Goniądz i Grajewo

Część europejskiego korytarza

Rail Baltica to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Europie. Polski odcinek obejmuje linię E75 na trasie Warszawa – Białystok – Ełk – Trakiszki – granica z Litwą i liczy około 340 km.

Cały szlak, łączący Warszawę z Tallinem, ma długość około 1000 km. W Polsce jest on częścią korytarza transportowego Morze Północne – Bałtyk, który łączy kraj z Niemcami oraz państwami Beneluksu.

Kiedy zakończenie inwestycji?

Zgodnie z planami, polski odcinek Rail Baltica ma być gotowy do 2029 roku. Natomiast część bałtycka – według zaktualizowanego harmonogramu Komisji Europejskiej – ma zostać oddana do 2030 roku.

Początkowo linia na odcinku państw bałtyckich będzie w dużej mierze jednotorowa, ale zelektryfikowana i wyposażona w Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Rozbudowa o drugi tor i dodatkowe odgałęzienia przewidziana jest na kolejne lata.

Kobieta utknęła autem na przejściu kolejowym