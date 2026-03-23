2 minuty i po wszystkim. Tysiące chętnych na Podlaski Bon Turystyczny

Jacek Chlewicki
PAP
2026-03-23 12:26

Nabór trwał zaledwie chwilę, a chętnych były tysiące. Wiosenna pula Podlaskiego Bonu Turystycznego rozeszła się w nieco ponad dwie minuty, pokazując, jak ogromne jest zainteresowanie wypoczynkiem w regionie.

  • 2667 bonów rozdanych w 2 minuty i 7 sekund
  • ponad 800 tys. zł w wiosennej puli
  • dopłata: 300 zł do noclegu
  • minimum 2 noce (3 w sezonie letnim)
  • łącznie ponad 2 mln zł w drugiej edycji programu

Ponad 2,6 tys. osób skorzysta z wiosennej edycji Podlaskiego Bonu Turystycznego. Nabór do programu zakończył się błyskawicznie – cała pula została wyczerpana w nieco ponad dwie minuty od startu rejestracji.

Ogromne zainteresowanie bonem turystycznym

Rejestracja do wiosennej tury ruszyła w sobotę o godz. 11. Jak poinformowała prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska, trwała zaledwie 2 minuty i 7 sekund. W tym czasie wygenerowano 2667 bonów o łącznej wartości przekraczającej 800 tys. zł.

Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy województw:

  • mazowieckiego
  • podlaskiego
  • warmińsko-mazurskiego
  • lubelskiego
  • pomorskiego
  • łódzkiego
  • wielkopolskiego

Zainteresowanie pokazuje, że region przyciąga turystów także z sąsiednich części kraju.

Wsparcie dla turystyki i promocja regionu

Podlaski Bon Turystyczny to inicjatywa samorządu województwa i PROT. Program ma wspierać branżę turystyczną, która odczuwa skutki napiętej sytuacji przy granicy z Białorusią. Jednocześnie ma zachęcać do odwiedzania Podlasia i budować wizerunek regionu jako bezpiecznego miejsca wypoczynku.

W drugiej edycji programu do rozdysponowania jest ponad 2 mln zł, podzielone na trzy etapy:

  • wiosenny
  • letni
  • jesienno-zimowy

Jak działa bon i ile można zyskać?

Bon z wiosennej puli będzie można wykorzystać od 1 kwietnia do końca czerwca. Warunkiem jest pobyt na co najmniej dwie noce.

Wysokość dopłat:

300 zł – w sezonie wiosennym i letnim400 zł – od września do grudnia

Minimalna liczba noclegów:

wiosna i jesień – 2 nocelato – 3 noce

Dopłata jest stała i nie zależy od standardu wybranego obiektu noclegowego.

Kolejne tury jeszcze przed nami

Osoby, które nie zdążyły zapisać się do wiosennej edycji, będą miały kolejną szansę. Nabory do tur letniej oraz jesienno-zimowej zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BON TURYSTYCZNY