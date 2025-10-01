W poniedziałek 29 września około godziny 13:40 w jednym z bloków wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim doszło do groźnego incydentu. W mieszkaniu na drugim piętrze wybuchł gaz, który – jak wynika z ustaleń straży pożarnej – najprawdopodobniej ulatniał się w kuchni. Siła eksplozji była na tyle duża, że w lokalu uszkodzeniu uległa większość okien.

Na miejsce wezwano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bielsku Podlaskim. Ewakuowali oni lokatora mieszkania, w którym doszło do wybuchu, a następnie przekazali go pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Poszkodowany został przebadany i opatrzony na miejscu, nie było konieczności hospitalizacji.

Dla bezpieczeństwa ewakuowano także innych mieszkańców części budynku. Nikt poza lokatorem nie odniósł obrażeń. Strażacy dokładnie sprawdzili mieszkanie, w którym doszło do zdarzenia, sąsiednie lokale oraz piwnicę – nie wykryto ani substancji niebezpiecznych, ani ognisk pożaru.

Po przybyciu na miejsce Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ustalono, że konstrukcja budynku nie została naruszona. Dzięki pozytywnej opinii mieszkańcy mogli szybko wrócić do swoich mieszkań.

Strażacy apelują o ostrożność

Służby przypominają, że gaz jest substancją łatwopalną i wybuchową, a jego nieszczelności, uszkodzenia czy wadliwe instalacje mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Dlatego tak ważne są regularne przeglądy i dbałość o stan techniczny urządzeń gazowych. Strażacy zachęcają także do montowania czujników gazu, które mogą wykryć ulatniający się gaz i w porę zaalarmować mieszkańców o zagrożeniu. To niewielki koszt w porównaniu z bezpieczeństwem życia i zdrowia domowników.