Blackout w Podlaskiem. Służby przygotowują się na najgorszy scenariusz. Mieszkańcy proszeni o ostrożność

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-09 8:25

W województwie podlaskim rozpoczynają się ćwiczenia BLACKOUT '26, organizowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki. W dniach 10-11 czerwca służby, samorządy i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą sprawdzać procedury działania na wypadek rozległej awarii sieci energetycznej. Ćwiczenia odbędą się w kilku gminach regionu.

Blackout w Podlaskiem. Służby przygotowują się na najgorszy scenariusz. Mieszkańcy proszeni o ostrożność

i

Autor: 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej/ Materiały prasowe
  • Ćwiczenie BLACKOUT '26 odbędzie się 10-11 czerwca 2026 r.
  • Scenariusz zakłada rozległą awarię sieci energetycznej.
  • Działania będą prowadzone m.in. w gminach Mielnik, Turośń Kościelna, Poświętne, Suraż, Łapy i Łomża.
  • W ćwiczenia zaangażowane są służby, samorządy i instytucje zarządzania kryzysowego.
  • Mieszkańcy proszeni są o nierozpowszechnianie informacji o działaniach służb

Podlaski Urząd Wojewódzki organizuje w dniach 10-11 czerwca ćwiczenie z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego pod kryptonimem BLACKOUT '26. Przedsięwzięcie ma na celu sprawdzenie procedur i współpracy różnych podmiotów w sytuacji kryzysowej.

Epizody ćwiczenia zostaną przeprowadzone na terenie gmin Mielnik, Turośń Kościelna, Poświętne, Suraż, Łapy oraz Łomża. Scenariusz zakłada wystąpienie rozległej awarii sieci energetycznej, która wymagać będzie skoordynowanych działań służb i administracji.

Czytaj też: Poradnik bezpieczeństwa do pobrania w internecie. Co każdy Polak powinien wiedzieć? [PDF, JPG]

W ćwiczeniu uczestniczyć będą między innymi Państwowa Straż Pożarna, Policja, 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Jak podkreśla Podlaski Urząd Wojewódzki, celem ćwiczenia jest sprawdzenie procedur działania poszczególnych uczestników oraz ich gotowości do reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z długotrwałym brakiem zasilania.

Zobacz też: Co przygotować na blackout? Praktyczny poradnik krok po kroku

W związku z prowadzonymi działaniami służby apelują do mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności w pobliżu pojazdów służb mundurowych. Jednocześnie proszą o nierozpowszechnianie zdjęć oraz informacji dotyczących lokalizacji i działań prowadzonych podczas ćwiczeń.

Poradnik bezpieczeństwa GOV.PL
Galeria zdjęć 54
Brytyjscy żołnierze ćwiczą w Orzyszu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BLACKOUT