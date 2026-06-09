Blackout w Podlaskiem. Służby przygotowują się na najgorszy scenariusz. Mieszkańcy proszeni o ostrożność

Ćwiczenie BLACKOUT '26 odbędzie się 10-11 czerwca 2026 r.

Scenariusz zakłada rozległą awarię sieci energetycznej.

Działania będą prowadzone m.in. w gminach Mielnik, Turośń Kościelna, Poświętne, Suraż, Łapy i Łomża.

W ćwiczenia zaangażowane są służby, samorządy i instytucje zarządzania kryzysowego.

Mieszkańcy proszeni są o nierozpowszechnianie informacji o działaniach służb

Podlaski Urząd Wojewódzki organizuje w dniach 10-11 czerwca ćwiczenie z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego pod kryptonimem BLACKOUT '26. Przedsięwzięcie ma na celu sprawdzenie procedur i współpracy różnych podmiotów w sytuacji kryzysowej.

Epizody ćwiczenia zostaną przeprowadzone na terenie gmin Mielnik, Turośń Kościelna, Poświętne, Suraż, Łapy oraz Łomża. Scenariusz zakłada wystąpienie rozległej awarii sieci energetycznej, która wymagać będzie skoordynowanych działań służb i administracji.

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W ćwiczeniu uczestniczyć będą między innymi Państwowa Straż Pożarna, Policja, 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Jak podkreśla Podlaski Urząd Wojewódzki, celem ćwiczenia jest sprawdzenie procedur działania poszczególnych uczestników oraz ich gotowości do reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z długotrwałym brakiem zasilania.

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W związku z prowadzonymi działaniami służby apelują do mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności w pobliżu pojazdów służb mundurowych. Jednocześnie proszą o nierozpowszechnianie zdjęć oraz informacji dotyczących lokalizacji i działań prowadzonych podczas ćwiczeń.

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