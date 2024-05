Boże Ciało 2024. Czy 30 maja trzeba iść do kościoła? Czy udział w procesji jest obowiązkowy?

Wkrótce wielka podwyżka cen prądu! Zobacz, jak się do tego przygotować. Te urządzenia pożerają prąd w trybie czuwania

Boże Ciało 2024. Czy trzeba iść do kościoła?

Kwestię obowiązku uczestnictwa w mszach świętych reguluje Kodeks prawa kanonicznego. Wyróżnia on tzw. święta nakazane. W tych dniach udział katolików w nabożeństwach jest obowiązkowy. Należy się też powstrzymać od wykonywania tzw. prac niekoniecznych. Te dni zaznaczone są w kalendarzu na czerwono, więc są ustawowo wolne od pracy. I tak Boże Ciało należy to świąt nakazanych, dlatego 30 maja (czwartek) w Boże Ciało (Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa) katolicy powinni uczestniczyć we Mszy świętej. A czy udział w procesji Bożego Ciała jest obowiązkowy? Nie. Katolicy nie muszą w Boże Ciało uczestniczyć w procesji.

Staropolska tradycja przystrajania wsi na Boże Ciało ciągle kultywowana