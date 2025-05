Zdaniem wielu to najpiękniejsze miasto Podlasia. Odkryj jego historię i urok

Do tragicznego wypadku doszło 30 września 2024 roku w miejscowości Kolonie Lipsk, położonej w okolicach Augustowa. Czterech znajomych postanowiło wybrać się na nocną przejażdżkę dwoma samochodami. Niestety, obaj kierowcy byli pod wpływem alkoholu, co miało tragiczne konsekwencje.

Z ustaleń śledztwa wynika, że 20-letni kierowca audi, Krzysztof O., podczas wyprzedzania volkswagena, stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku tego doszło do kontaktu między samochodami, a następnie audi zjechało na lewe pobocze i dachowało. W aucie jako pasażerka znajdowała się 19-letnia Patrycja w ósmym miesiącu ciąży. Mimo szybkiej interwencji i przewiezienia do szpitala, młoda kobieta zmarła wraz z nienarodzonym dzieckiem.

Krzysztof O. został oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Dodatkowo, odpowiada za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (2 promile alkoholu) oraz za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna jest również oskarżony o udostępnienie alkoholu swojej małoletniej siostrze.

Podczas rozprawy przed sądem, oskarżony Krzysztof O. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jak tłumaczył, "nic nie pamięta" i skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Obecnie przebywa w areszcie.

Prokuratura oskarżyła również 20-letniego kierowcę volkswagena, Igora K., o jazdę w stanie nietrzeźwości oraz udostępnienie alkoholu małoletniej dziewczynie. Igor K. przyznał się do jazdy pod wpływem alkoholu, ale zaprzeczył, jakoby miał rozpijać nieletnią. On również skorzystał z prawa do odmowy zeznań. Mężczyzna w grudniu opuścił areszt i odpowiada przed sądem z wolnej stopy.