Mieszkaniec powiatu grajewskiego został brutalnie pobity przez dwóch znajomych.

Ofiara wróciła do domu ze sklepu z licznymi obrażeniami.

Zgłoszenia dokonała partnerka poszkodowanego.

Napastnicy mieli kopać mężczyznę po głowie i ciele.

Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali jednego z podejrzanych.

Zatrzymany 46-latek usłyszał zarzut pobicia, za który grozi do 5 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja prowadzi dalsze czynności.

Zgłoszenie trafiło do dyżurnego grajewskiej komendy od kobiety, która zauważyła, że jej partner wrócił ze sklepu do domu dotkliwie pobity. Jak wynikało z jego relacji, sprawcami mieli być dwaj znani mu mężczyźni. Poszkodowany opisał, że napastnicy kopali go po głowie i ciele, pozostawiając liczne obrażenia. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali jednego z podejrzanych. 46-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut pobicia. Za taki czyn grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze podkreślają, że jeśli obrażenia ofiary okazałyby się poważniejsze, a skutkiem pobicia byłby ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, kara mogłaby sięgnąć nawet 15 lat więzienia.

Śledczy nadal pracują nad sprawą. Ustalane są wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym udział drugiego z mężczyzn wskazywanych przez pokrzywdzonego. Postępowanie trwa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

