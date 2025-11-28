Brutalne pobicie w powiecie grajewskim. Jeden z podejrzanych zatrzymany

2025-11-28 7:24

Policjanci z Grajewa wyjaśniają okoliczności brutalnego pobicia mieszkańca powiatu. Funkcjonariusze zatrzymali już jednego z mężczyzn podejrzewanych o udział w napaści, do której miało dojść, gdy pokrzywdzony wracał ze sklepu do domu. Sprawa jest w toku, a mundurowi sprawdzają udział drugiego z uczestników zajścia.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe Brutalne pobicie w powiecie grajewskim. Jeden z podejrzanych zatrzymany
  • Mieszkaniec powiatu grajewskiego został brutalnie pobity przez dwóch znajomych.
  • Ofiara wróciła do domu ze sklepu z licznymi obrażeniami.
  • Zgłoszenia dokonała partnerka poszkodowanego.
  • Napastnicy mieli kopać mężczyznę po głowie i ciele.
  • Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali jednego z podejrzanych.
  • Zatrzymany 46-latek usłyszał zarzut pobicia, za który grozi do 5 lat więzienia.
  • Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja prowadzi dalsze czynności.

Zgłoszenie trafiło do dyżurnego grajewskiej komendy od kobiety, która zauważyła, że jej partner wrócił ze sklepu do domu dotkliwie pobity. Jak wynikało z jego relacji, sprawcami mieli być dwaj znani mu mężczyźni. Poszkodowany opisał, że napastnicy kopali go po głowie i ciele, pozostawiając liczne obrażenia. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali jednego z podejrzanych. 46-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut pobicia. Za taki czyn grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze podkreślają, że jeśli obrażenia ofiary okazałyby się poważniejsze, a skutkiem pobicia byłby ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, kara mogłaby sięgnąć nawet 15 lat więzienia.

Śledczy nadal pracują nad sprawą. Ustalane są wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym udział drugiego z mężczyzn wskazywanych przez pokrzywdzonego. Postępowanie trwa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

