Bukiet róż z kawałkami szkła. Wszystko się nagrało. 35-latka będzie miała kłopoty

Do policjantów z Choroszczy zgłosiła się właścicielka kwiatomatu, informując o zniszczeniu urządzenia i kradzieży bukietu białych róż. Łączne straty oszacowała na 850 złotych. Funkcjonariusze otrzymali również nagranie, na którym widać sprawczynię wybijającą szybę i zabierającą kwiaty.

Policjanci ustalili, że za kradzieżą stoi 35-letnia pacjentka miejscowego szpitala. Kobieta wymknęła się z placówki, a po północy wróciła na oddział ze skradzionym bukietem.

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Bukiet był pełen odłamków szkła. Kobieta usłyszała zarzut

Na terenie szpitala obowiązuje zakaz wnoszenia kwiatów, dlatego personel zwrócił uwagę na bukiet. Dodatkowo róże były pokryte odłamkami szkła z rozbitego kwiatomatu. Kwiaty nie mogły trafić do sali chorych.

Już następnego dnia bukiet wrócił do właścicielki urządzenia. Tymczasem 35-latka usłyszała zarzut kradzieży z włamaniem. Zgodnie z przepisami grozi jej za to do 10 lat pozbawienia wolności.