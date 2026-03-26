Byłemu prezesowi spółdzielni grozi 10 lat więzienia. "Cena ogrzewania znacznie wzrosła"

Jacek Chlewicki
2026-03-26 9:59

Prokuratura Rejonowa w Sejnach skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach. Sprawa dotyczy decyzji związanych z przekazaniem dostaw ciepła zewnętrznej firmie, które – zdaniem śledczych – doprowadziły do poważnych strat finansowych i wzrostu kosztów dla mieszkańców.

Autor: Lukasz Pawel Szczepanski/ Shutterstock Sejny.
  • Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Suwałkach
  • Sprawa dotyczy decyzji o przekazaniu ogrzewania firmie zewnętrznej
  • Straty oszacowano na około 2,4 mln zł
  • Mieszkańcy odczuli wzrost kosztów ogrzewania
  • Byłemu prezesowi grozi do 10 lat więzienia

Śledczy wskazują, że kluczowym problemem była rezygnacja spółdzielni z własnej działalności ciepłowniczej. Zadanie dostarczania centralnego ogrzewania zostało przekazane zewnętrznej spółce. - Przeprowadzono to w taki sposób, że spółdzielnia utraciła kontrolę nad infrastrukturą i ceną dostarczanego ciepła. Cena ogrzewania znacznie wzrosła, powodując niedopłaty u mieszkańców sięgające tysięcy złotych - informuje prok. Wojciech Piktel zastępca Prokuratora Okręgowego w Suwałkach.

Prokurator zarzuca byłemu prezesowi, że w okresie od lipca 2020 roku do sierpnia 2022 roku nadużył swoich uprawnień oraz nie dopełnił obowiązków związanych z dbaniem o interes spółdzielni. Według ustaleń, działania te doprowadziły do powstania szkody majątkowej w wysokości około 2,4 mln złotych, którą poniosła zarówno spółdzielnia, jak i jej członkowie.

Zdaniem oskarżyciela publicznego niegospodarność polegała m.in. na:

  • braku zgody Walnego Zgromadzenia Członków na rezygnację z działalności ciepłowniczej,
  • niezleceniu analizy technicznej i finansowej opłacalności zmian,
  • podpisaniu nieprecyzyjnych i niekorzystnych umów z firmą zewnętrzną.

Umowy te dotyczyły m.in. dostawy ciepła, dzierżawy budynku kotłowni oraz udostępnienia sieci przesyłowej. Co istotne, aneks podpisany w sierpniu 2022 roku dodatkowo ograniczył możliwość negocjowania cen oraz ilości zamawianej energii.

Zewnętrzna spółka została również zwolniona z obowiązku rozliczania rzeczywistych kosztów wytworzenia energii cieplnej.

Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Były prezes odpowie za przestępstwo z art. 296 § 3 i § 1 Kodeksu karnego, czyli umyślną niegospodarność powodującą szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Za taki czyn grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

