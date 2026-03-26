Byłemu prezesowi spółdzielni grozi 10 lat więzienia. "Cena ogrzewania znacznie wzrosła"

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Suwałkach

Sprawa dotyczy decyzji o przekazaniu ogrzewania firmie zewnętrznej

Straty oszacowano na około 2,4 mln zł

Mieszkańcy odczuli wzrost kosztów ogrzewania

Byłemu prezesowi grozi do 10 lat więzienia

Śledczy wskazują, że kluczowym problemem była rezygnacja spółdzielni z własnej działalności ciepłowniczej. Zadanie dostarczania centralnego ogrzewania zostało przekazane zewnętrznej spółce. - Przeprowadzono to w taki sposób, że spółdzielnia utraciła kontrolę nad infrastrukturą i ceną dostarczanego ciepła. Cena ogrzewania znacznie wzrosła, powodując niedopłaty u mieszkańców sięgające tysięcy złotych - informuje prok. Wojciech Piktel zastępca Prokuratora Okręgowego w Suwałkach.

Czytaj też: Sejny - niezwykłe miasto przy granicy z Litwą. Wokół są tylko lasy i jeziora

Prokurator zarzuca byłemu prezesowi, że w okresie od lipca 2020 roku do sierpnia 2022 roku nadużył swoich uprawnień oraz nie dopełnił obowiązków związanych z dbaniem o interes spółdzielni. Według ustaleń, działania te doprowadziły do powstania szkody majątkowej w wysokości około 2,4 mln złotych, którą poniosła zarówno spółdzielnia, jak i jej członkowie.

Zdaniem oskarżyciela publicznego niegospodarność polegała m.in. na:

braku zgody Walnego Zgromadzenia Członków na rezygnację z działalności ciepłowniczej,

niezleceniu analizy technicznej i finansowej opłacalności zmian,

podpisaniu nieprecyzyjnych i niekorzystnych umów z firmą zewnętrzną.

Umowy te dotyczyły m.in. dostawy ciepła, dzierżawy budynku kotłowni oraz udostępnienia sieci przesyłowej. Co istotne, aneks podpisany w sierpniu 2022 roku dodatkowo ograniczył możliwość negocjowania cen oraz ilości zamawianej energii.

Zewnętrzna spółka została również zwolniona z obowiązku rozliczania rzeczywistych kosztów wytworzenia energii cieplnej.

Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Były prezes odpowie za przestępstwo z art. 296 § 3 i § 1 Kodeksu karnego, czyli umyślną niegospodarność powodującą szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Za taki czyn grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

