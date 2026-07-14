Ciężarówka z 27 migrantami wpadła w Budzisku. Kierowca z Rumunii aresztowany

Wspólne operacje służb w województwie podlaskim prowadzono między 10 a 12 lipca. W działaniach kontrolnych wzięli udział funkcjonariusze Straży Granicznej, których wspierali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej.

Szypliszki: Pięciu migrantów w rękach służb

Początek weekendu przyniósł pierwsze sukcesy w gminie Szypliszki, gdzie 10 lipca połączone siły Straży Granicznej i terytorialsów namierzyły pięciu mężczyzn wędrujących pieszo. Czwórka Pakistańczyków i jeden Afgańczyk nielegalnie weszli do Polski z terytorium Litwy, omijając oficjalne przejścia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o readmisji, wszystkich odesłano z powrotem na litewską stronę.

Puńsk: Zatrzymano dwóch obywateli Somalii

Dzień później, w sobotę, w gminie Puńsk doszło do kolejnego incydentu. Funkcjonariusze służący w Placówce Straży Granicznej w Sejnach, operując razem z wojskowym z WOT, ujawnili pieszą przeprawę dwóch Somalijczyków. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mężczyźni zostali natychmiast zawróceni na Litwę po nielegalnym przekroczeniu granicy.

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Kierowca z Rumunii przewoził 27 osób w ciężarówce

Zdecydowanie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w sobotę w Budzisku, podczas działań na tymczasowym punkcie kontrolnym. To właśnie tam mundurowi z Rutki-Tartak oraz funkcjonariusze KAS prześwietlili pojazd ciężarowy zarejestrowany w Rumunii.

Okazało się, że 50-letni Rumuński kierowca miał w swojej ciężarówce aż 27 osób, w tym 18 Somalijczyków, pięciu Pakistańczyków i czterech Afgańczyków, próbujących bezprawnie wjechać do naszego kraju.

Cała grupa cudzoziemców w ramach procedury readmisji wróciła na Litwę, natomiast 50-latek musi mierzyć się z poważnymi konsekwencjami. Śledczy rozpoczęli wobec niego postępowanie karne, a decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi on w areszcie. Przedstawiciele Straży Granicznej zaznaczają, że w pierwszych miesiącach 2026 roku podlascy pogranicznicy ujęli już 73 osoby powiązane z procederem organizowania lub pomocnictwa w nielegalnym forsowaniu granicy polsko-litewskiej.

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