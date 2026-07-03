54 migrantów w naczepie ciężarówki. Próbowali dostać się do Polski

- KAS i Straż Graniczna zatrzymały rumuńską ciężarówkę w Budzisku.
- W naczepie ukrywało się 54 cudzoziemców.
- Byli to obywatele Pakistanu, Afganistanu i Bangladeszu.
- Migranci byli przewożeni z terytorium Łotwy.
- Kierowca usłyszy zarzuty, a cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej.
Do zdarzenia doszło w piątek, 3 lipca, w tymczasowym punkcie kontrolnym w Budzisku. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali do kontroli ciężarówkę na rumuńskich numerach rejestracyjnych.
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Pojazdem kierował 37-letni obywatel Rumunii. Podczas sprawdzania naczepy mundurowi odkryli ukrywających się w niej 54 cudzoziemców, którzy nielegalnie próbowali dostać się na terytorium Polski.
Migranci jechali z Łotwy
Jak ustalili funkcjonariusze, kierowca przewoził cudzoziemców z terytorium Łotwy. Wśród zatrzymanych było:
- 30 obywateli Pakistanu,
- 15 obywateli Afganistanu,
- 9 obywateli Bangladeszu.
Po wykonaniu niezbędnych czynności wszyscy cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej.
Wobec 37-letniego obywatela Rumunii zostanie wszczęte postępowanie karne. Szczegóły dotyczące zarzutów będą przedmiotem dalszych czynności prowadzonych przez służby.