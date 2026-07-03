54 migrantów w naczepie ciężarówki. Próbowali dostać się do Polski

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-03 11:16

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej udaremnili próbę nielegalnego przewiezienia do Polski 54 cudzoziemców. Migranci byli ukryci w naczepie rumuńskiej ciężarówki, którą zatrzymano do kontroli na polsko-litewskiej granicy.

54 migrantów w naczepie ciężarówki. Próbowali dostać się do Polski
Autor: Podlaska KAS/Straż Graniczna/ Materiały prasowe
  • KAS i Straż Graniczna zatrzymały rumuńską ciężarówkę w Budzisku.
  • W naczepie ukrywało się 54 cudzoziemców.
  • Byli to obywatele Pakistanu, Afganistanu i Bangladeszu.
  • Migranci byli przewożeni z terytorium Łotwy.
  • Kierowca usłyszy zarzuty, a cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej.

Do zdarzenia doszło w piątek, 3 lipca, w tymczasowym punkcie kontrolnym w Budzisku. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali do kontroli ciężarówkę na rumuńskich numerach rejestracyjnych.

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Pojazdem kierował 37-letni obywatel Rumunii. Podczas sprawdzania naczepy mundurowi odkryli ukrywających się w niej 54 cudzoziemców, którzy nielegalnie próbowali dostać się na terytorium Polski.

Migranci jechali z Łotwy

Jak ustalili funkcjonariusze, kierowca przewoził cudzoziemców z terytorium Łotwy. Wśród zatrzymanych było:

  • 30 obywateli Pakistanu,
  • 15 obywateli Afganistanu,
  • 9 obywateli Bangladeszu.

Po wykonaniu niezbędnych czynności wszyscy cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej.

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Wobec 37-letniego obywatela Rumunii zostanie wszczęte postępowanie karne. Szczegóły dotyczące zarzutów będą przedmiotem dalszych czynności prowadzonych przez służby.

FB: Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna
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