54 migrantów w naczepie ciężarówki. Próbowali dostać się do Polski

KAS i Straż Graniczna zatrzymały rumuńską ciężarówkę w Budzisku.

W naczepie ukrywało się 54 cudzoziemców.

Byli to obywatele Pakistanu, Afganistanu i Bangladeszu.

Migranci byli przewożeni z terytorium Łotwy.

Kierowca usłyszy zarzuty, a cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej.

Do zdarzenia doszło w piątek, 3 lipca, w tymczasowym punkcie kontrolnym w Budzisku. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali do kontroli ciężarówkę na rumuńskich numerach rejestracyjnych.

Czytaj też: Zatrzymano 47 migrantów i ukraińskiego kuriera. Duża akcja Straży Granicznej

Pojazdem kierował 37-letni obywatel Rumunii. Podczas sprawdzania naczepy mundurowi odkryli ukrywających się w niej 54 cudzoziemców, którzy nielegalnie próbowali dostać się na terytorium Polski.

Migranci jechali z Łotwy

Jak ustalili funkcjonariusze, kierowca przewoził cudzoziemców z terytorium Łotwy. Wśród zatrzymanych było:

30 obywateli Pakistanu,

15 obywateli Afganistanu,

9 obywateli Bangladeszu.

Po wykonaniu niezbędnych czynności wszyscy cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej.

Wobec 37-letniego obywatela Rumunii zostanie wszczęte postępowanie karne. Szczegóły dotyczące zarzutów będą przedmiotem dalszych czynności prowadzonych przez służby.

FB: Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna