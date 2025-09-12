Co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy? Sprawdź pełną listę

Co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy?

Apteczka pierwszej pomocy to podstawowe wyposażenie każdego domu, samochodu czy miejsca pracy. Jej prawidłowy skład może uratować zdrowie, a nawet życie w nagłych sytuacjach. Warto wiedzieć, co powinno być w apteczce i jak ją kompletować, aby była zawsze gotowa do użycia.

Podstawowe wyposażenie apteczki

Według Poradnika bezpieczeństwa przygotowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, apteczka powinna zawierać zarówno środki opatrunkowe, jak i niezbędne akcesoria, które pozwalają udzielić pomocy w różnych sytuacjach.

Do podstawowego wyposażenia apteczki pierwszej pomocy należą:

leki przyjmowane na stałe,

leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne i przeciwbiegunkowe,

gaza jałowa, bandaże, plastry i opatrunki na oparzenia,

rękawiczki jednorazowe,

środki antyseptyczne do dezynfekcji ran,

opaska uciskowa do tamowania krwotoków,

termometr i nożyczki,

maseczki ochronne FFP3,

folia termiczna (tzw. koc ratunkowy).

Skład apteczki pierwszej pomocy – dodatkowe elementy

Oprócz wymienionych podstawowych akcesoriów, warto rozważyć dodanie:

chust trójkątnych do unieruchamiania kończyn,

jałowych kompresów różnej wielkości,

soli fizjologicznej do przemywania oczu i ran,

pęsety, agrafek i nożyczek ratowniczych,

notatnika i długopisu do zapisywania np. godziny założenia opaski uciskowej,

latarki czołowej z zapasowymi bateriami.

Taki skład apteczki pierwszej pomocy sprawia, że można poradzić sobie w większości nagłych sytuacji – od drobnych skaleczeń po poważniejsze urazy.

Co powinno się znajdować w apteczce domowej i samochodowej?

Apteczka domowa: leki dla wszystkich domowników (np. na alergie, choroby przewlekłe), środki przeciwbólowe, a także preparaty na zatrucia pokarmowe.

Apteczka samochodowa: oprócz klasycznego wyposażenia powinna zawierać kamizelkę odblaskową, nożyczki ratownicze i koc termiczny. W wielu krajach elementy te są obowiązkowe.

Czego nie powinno być w apteczce?

Aby apteczka była bezpieczna i skuteczna, należy unikać:

leków przeterminowanych,

ampułek i zastrzyków wymagających przechowywania w lodówce (chyba że apteczka jest w placówce medycznej),

silnych leków na receptę – ich stosowanie bez wskazań lekarza może być niebezpieczne,

środków łatwopalnych (np. spirytusu w szklanych butelkach),

nieopisanych leków czy tabletek, których pochodzenia i działania nie znamy.

Dobrze wyposażona apteczka to gwarancja szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Powinna zawierać zarówno środki opatrunkowe, jak i podstawowe leki, a jej zawartość należy regularnie sprawdzać i uzupełniać. Pamiętajmy, że apteczka ma służyć każdemu – warto dopasować jej zawartość do potrzeb domowników, a w samochodzie i miejscu pracy przestrzegać obowiązujących standardów.

