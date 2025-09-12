Co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy? Sprawdź pełną listę

2025-09-12 10:48

Apteczka pierwszej pomocy to obowiązkowe wyposażenie każdego domu, samochodu i miejsca pracy. Jej odpowiedni skład pozwala szybko zareagować w razie wypadku, złagodzić ból czy zatrzymać krwotok, a czasem nawet uratować życie. Sprawdź, co powinno być w apteczce, jakie jest jej podstawowe wyposażenie i czego nie powinno się w niej znajdować.

Co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy?

Apteczka pierwszej pomocy to podstawowe wyposażenie każdego domu, samochodu czy miejsca pracy. Jej prawidłowy skład może uratować zdrowie, a nawet życie w nagłych sytuacjach. Warto wiedzieć, co powinno być w apteczce i jak ją kompletować, aby była zawsze gotowa do użycia.

Podstawowe wyposażenie apteczki

Według Poradnika bezpieczeństwa przygotowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, apteczka powinna zawierać zarówno środki opatrunkowe, jak i niezbędne akcesoria, które pozwalają udzielić pomocy w różnych sytuacjach.

Do podstawowego wyposażenia apteczki pierwszej pomocy należą:

  • leki przyjmowane na stałe,
  • leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne i przeciwbiegunkowe,
  • gaza jałowa, bandaże, plastry i opatrunki na oparzenia,
  • rękawiczki jednorazowe,
  • środki antyseptyczne do dezynfekcji ran,
  • opaska uciskowa do tamowania krwotoków,
  • termometr i nożyczki,
  • maseczki ochronne FFP3,
  • folia termiczna (tzw. koc ratunkowy).

Skład apteczki pierwszej pomocy – dodatkowe elementy

Oprócz wymienionych podstawowych akcesoriów, warto rozważyć dodanie:

  • chust trójkątnych do unieruchamiania kończyn,
  • jałowych kompresów różnej wielkości,
  • soli fizjologicznej do przemywania oczu i ran,
  • pęsety, agrafek i nożyczek ratowniczych,
  • notatnika i długopisu do zapisywania np. godziny założenia opaski uciskowej,
  • latarki czołowej z zapasowymi bateriami.

Taki skład apteczki pierwszej pomocy sprawia, że można poradzić sobie w większości nagłych sytuacji – od drobnych skaleczeń po poważniejsze urazy.

Co powinno się znajdować w apteczce domowej i samochodowej?

Apteczka domowa: leki dla wszystkich domowników (np. na alergie, choroby przewlekłe), środki przeciwbólowe, a także preparaty na zatrucia pokarmowe.

Apteczka samochodowa: oprócz klasycznego wyposażenia powinna zawierać kamizelkę odblaskową, nożyczki ratownicze i koc termiczny. W wielu krajach elementy te są obowiązkowe.

Czego nie powinno być w apteczce?

Aby apteczka była bezpieczna i skuteczna, należy unikać:

  • leków przeterminowanych,
  • ampułek i zastrzyków wymagających przechowywania w lodówce (chyba że apteczka jest w placówce medycznej),
  • silnych leków na receptę – ich stosowanie bez wskazań lekarza może być niebezpieczne,
  • środków łatwopalnych (np. spirytusu w szklanych butelkach),
  • nieopisanych leków czy tabletek, których pochodzenia i działania nie znamy.

Dobrze wyposażona apteczka to gwarancja szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Powinna zawierać zarówno środki opatrunkowe, jak i podstawowe leki, a jej zawartość należy regularnie sprawdzać i uzupełniać. Pamiętajmy, że apteczka ma służyć każdemu – warto dopasować jej zawartość do potrzeb domowników, a w samochodzie i miejscu pracy przestrzegać obowiązujących standardów.

Poradnik bezpieczeństwa GOV.PL
