Zapasy na trudne czasy – co powinno znaleźć się w domu na wypadek kryzysu?

Jacek Chlewicki
2025-09-08 11:33

W obliczu rosnących zagrożeń – od klęsk żywiołowych po przerwy w dostawach prądu – coraz więcej osób zastanawia się, jakie zapasy na kryzys warto mieć w domu. Odpowiednio przygotowana lista produktów pozwoli przetrwać pierwsze dni trudnej sytuacji bez paniki. Sprawdź, jakie produkty kupić, aby przetrwać i jak powinna wyglądać praktyczna lista zapasów żywności na trudne czasy.

Jakie zapasy na kryzys? Praktyczny poradnik

Nieprzewidziane sytuacje – od klęsk żywiołowych, przez przerwy w dostawie prądu, aż po zagrożenia geopolityczne – mogą sprawić, że codzienne funkcjonowanie stanie się poważnym wyzwaniem. Dlatego coraz częściej mówi się o tym, że każdy z nas powinien przygotować zapasy na trudne czasy. Odpowiednie przygotowanie pozwoli przetrwać pierwsze dni kryzysu bez paniki i chaosu.

Dlaczego warto mieć zapasy na trudne czasy?

Państwowy Poradnik bezpieczeństwa podkreśla, że kluczowe jest posiadanie w domu rezerw żywności, wody i podstawowych środków przetrwania na co najmniej trzy dni. W sytuacji kryzysowej służby mogą nie być w stanie dotrzeć od razu z pomocą, a przerwy w dostawach prądu czy wody mogą potrwać dłużej niż kilka godzin.

Lista zapasów żywności i niezbędnych produktów

Tworząc zapasy na trudne czasy lista powinna obejmować podstawowe kategorie: jedzenie, wodę, leki oraz środki codziennego użytku. Eksperci radzą, aby wybierać produkty trwałe, o długim terminie przydatności, które nie wymagają skomplikowanego przygotowania.

1. Żywność i woda

  • minimum 3 litry wody na osobę dziennie,
  • konserwy, suchary, makarony, ryż, kasze,
  • produkty w słoikach i puszkach,
  • batony energetyczne, suszone owoce, bakalie.

2. Apteczka i leki

  • leki przyjmowane na stałe,
  • środki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwbiegunkowe,
  • opatrunki, bandaże, rękawiczki jednorazowe,
  • maseczki ochronne i folia termiczna.

3. Higiena i środki czystości

  • papier toaletowy i chusteczki nawilżane,
  • środki dezynfekujące,
  • worki na śmieci, wiadro z pokrywą.

4. Sprzęt i energia

  • latarka i radio na baterie lub korbkę,
  • powerbank i zapas baterii,
  • świeczki, zapalniczka, zapałki,
  • alternatywne źródło ogrzewania, np. piecyk gazowy.

5. Inne elementy

  • gotówka w drobnych nominałach,
  • koce, śpiwory, ciepła odzież,
  • podstawowe narzędzia i taśmy do zabezpieczeń.

Jakie produkty kupić, aby przetrwać?

Przy kompletowaniu zapasów najlepiej kierować się zasadą prostoty: wybierać to, co daje dużo energii, nie psuje się szybko i nie wymaga prądu ani gazu do przygotowania. Odpowiadając na pytanie jakie produkty kupić, aby przetrwać, warto postawić na:

  • konserwy mięsne i rybne,
  • suche pieczywo i krakersy,
  • produkty instant (zupy, owsianki),
  • mleko w proszku lub UHT,
  • naturalne źródła cukru i energii (miód, dżem, bakalie).

Jakie produkty kupić w razie kryzysu?

W sytuacjach kryzysowych dostęp do sklepów może być ograniczony, a półki szybko opustoszeją. Dlatego już wcześniej dobrze jest zgromadzić:

  • wodę butelkowaną i tabletki do uzdatniania wody,
  • żywność gotową do spożycia,
  • środki higieniczne i dezynfekcyjne,
  • baterie, powerbanki i radio awaryjne,
  • podstawowe środki medyczne.

Tworząc własną listę zapasów żywności, warto pamiętać, że nie chodzi tylko o jedzenie. Woda, leki, higiena i źródła światła są równie ważne, by bezpiecznie przetrwać pierwsze dni kryzysu. Regularna kontrola terminów ważności i uzupełnianie braków to podstawa skutecznych przygotowań.

BEZPIECZEŃSTWO