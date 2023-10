Darmowa komunikacja miejska? Możesz jeździć bez biletu, ale trzeba spełnić ten warunek. Zobacz!

Trwa rok szkolny 2023/2024, a studenci w całej Polsce rozpoczęli właśnie kolejny rok akademicki. Większość Polaków wróciła po okresie wakacyjnym do rzeczywistości, do pracy i codziennej rutyny. Miejskie autobusy znowu zapełniły się pasażerami. Niestety ceny biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej (BKM) mogą skutecznie odstraszyć od podróżowania autobusami. Mieszkańcy przesiadają się na rowery, hulajnogi czy prywatne samochody. Mimo wszystko autobus to wciąż najwygodniejszy sposób przemieszczania się po mieście, zwłaszcza dla osób starszych. Punktualność kierowców doceniają też uczniowie i studenci, którzy śpieszą się na lekcje i wykłady. Warto pamiętać, że Białostocka Komunikacja Miejska przewiduje ulgi uprawniające do bezpłatnych przejazdów. Chodzi o określone grupy pasażerów. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Darmowe przejazdy autobusami? Zobacz, czy nie ma cię na liście!

Darmowa komunikacja miejska. Komu przysługuje ulga? Kto nie musi płacić za bilety?

Z obwieszczenia o przysługujących ulgach w zbiorowej komunikacji miejskiej w Białymstoku wynika, że za darmo autobusami BKM mogą jeździć: dzieci do lat 7, uczniowie (mieszkańcy Białegostoku) mający mniej niż 15 lat, dzieci i młodzież (do 24 roku życia) o znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (I, II, III grupa inwalidzka), osoby powyżej 70. roku życia, honorowi dawcy krwi (tutaj obowiązują pewne wymagania, szczegóły na stronie BKM) oraz osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem.

Przywilej korzystania z darmowych przejazdów Białostocką Komunikacją Miejską przysługuj również:

policjantom i funkcjonariuszom straży miejskiej w czasie pełnienia służby

dzieciom i młodzieży wraz z opiekunami okresowo korzystającym ze zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku na podstawie pisemnej zgody wydanej przez prezydenta miasta

osobom posiadającym tytuł Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu

posłom i senatorom

inwalidom wojennym i wojskowym

osobom posiadającym status: działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Pamiętajcie, że pasażerowie, którzy chcą jeździć za darmo autobusami, muszą pamiętać o posiadaniu przy sobie niezbędnych dokumentów, np. uczniowie muszą mieć ważną legitymacje szkolną, a osoby niepełnosprawne dokument stwierdzający fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności. Najlepiej wcześniej sprawdzić wszystkie najważniejsze informacje na oficjalnej stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej w zakładce "Wszystko o biletach i ulgach".

Sonda Czy kiedykolwiek zasnąłeś w autobusie? Tak Nie